Uso de Inteligência Artificial cresce entre pequenos negócios de Rondônia

Por Sebrae
Publicada em 11/09/2025 às 17h01
Publicada em 11/09/2025 às 17h01
O Sebrae divulgou a Pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2025”, que revela recordes no Brasil em digitalização das empresas, participação em capacitações online e uso de Inteligência Artificial (IA). Os resultados foram apresentados no Seminário Online “Inteligência Artificial e os Pequenos Negócios”, realizado na manhã desta quinta-feira (11). Durante o evento, especialistas fizeram uma análise detalhada dos dados, que contemplam todas as UFs. Entre elas, Rondônia se destacou com números expressivos e acima da média nacional.
Segundo o levantamento, realizado em parceria com a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024, o estado de Rondônia se destaca acima da média nacional no uso de ferramentas digitais. Mais de 84% dos pequenos negócios rondonienses já utilizaram algum tipo de Inteligência Artificial, contra 83% na média do país e 80% na região Norte.
O estudo também revela avanços importantes na digitalização. Entre 2022 e 2025, a proporção de empresas que utilizam computador em suas atividades cresceu de 66% para 76%, acompanhando a média nacional. Já o uso de aplicativos integrativos, que reúnem todas ou quase todas as funções do negócio em uma única plataforma, permanece estável, alcançando 52% no estado.
A pesquisa mostra ainda que a internet está presente em 98% dos pequenos negócios rondonienses, o mesmo índice do cenário nacional. Em 2025, 66% das empresas acessaram o site do Sebrae e 54% participaram de capacitações online, superando a média da região Norte (51%).
Quando o assunto é Inteligência Artificial, as três tecnologias mais usadas pelos empreendedores são as mesmas que se destacam no Brasil: GPS em diferentes serviços, reconhecimento facial (em bancos, aplicativos e estabelecimentos) e assistentes virtuais como Alexa, Siri, Google Assistant e Copilot.
Recentemente, uma startup local, a Ecotech Amazônia, vem se destacando nesse cenário. A solução proposta pela empresa utiliza automação e inteligência artificial para gestão de redes sociais e relacionamento com clientes, permitindo que micro, pequenas e médias empresas ampliem sua presença digital e aumentem suas vendas online. Com financiamento da ABDI, a startup implementará um projeto piloto em mais de 80 empresas de Rondônia, com expectativa de dobrar a maturidade digital das participantes e elevar em até 30% sua produtividade. A Ecotech Amazônia é a única representante da região Norte entre os projetos aprovados, consolidando o potencial regional na criação de soluções tecnológicas para MPMEs. O resultado só foi possível graças à atuação conjunta da Rede Tambaquitech, uma articulação estratégica que reúne UNIR, Sebrae em Rondônia, Senai/Fiero e outras instituições parceiras, buscando valorizar a identidade amazônica e fortalecer o desenvolvimento tecnológico regional.
O relatório completo com os dados sobre Rondônia está disponível: Aqui.
As informações detalhadas por estado, porte e setor. Já está disponível no site do DataSebrae.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!