UPA Leste provisória já atende a comunidade na capital

Publicada em 04/09/2025 às 14h24
Com o compromisso de oferecer um serviço digno, humano e de qualidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), colocou em funcionamento a unidade provisória da UPA Leste. A medida assegura que a população da região não fique desassistida durante a reforma do prédio oficial.
Desde as 19h da última quarta-feira (3), a unidade provisória está em pleno funcionamento, equipada e com equipes médicas preparadas para atender a comunidade.
Por se tratar de uma estrutura reduzida, a orientação é que o espaço seja procurado prioritariamente em situações de urgência e emergência. Casos de rotina, como consultas e acompanhamentos clínicos, devem continuar sendo realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região.
De acordo com a Fernanda Medeiros, todo o esforço está voltado para evitar prejuízos à população
De acordo com a diretora da UPA Leste, Fernanda Medeiros, todo o esforço está voltado para evitar prejuízos à população durante esse período de obras.
“A nossa unidade passa por uma grande reforma e, para que a comunidade não ficasse sem atendimento, organizamos essa mudança. Estamos prontos para receber toda a população que necessitar de socorro médico”, destacou.
A UPA Leste provisória está localizada na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!