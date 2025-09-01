UPA Leste passa a funcionar em novo endereço a partir da próxima quarta-feira (3)

Publicada em 01/09/2025 às 16h39
A partir da próxima quarta-feira (3), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste passa a funcionar em novo endereço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) a mudança é temporária e o atual local passará por uma ampla reforma em sua estrutura física.
De acordo com a Semusa, para garantir que a população da região não fique desassistida durante o período das obras, os atendimentos começam a ser realizados na “Upinha”, um novo prédio situado na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, no bairro Juscelino Kubitschek, também na zona Leste da capital.
Por conta da transição, a unidade da avenida Mamoré, no bairro Lagoinha, ficará sem atendimento por 12h, na quarta-feira (3), ou seja, das 7h às 19h. Quem precisar de atendimento durante esse período, a orientação é que procure as Unidades Básicas de Saúde ou, em casos de urgência e emergência, procure a Ana Adelaide, Upa Sul ou Policlínica José Adelino.
A reforma da unidade será realizada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 1.983.600,12 destinados à modernização da estrutura. Com essa reforma, a UPA Leste contará com um espaço renovado, moderno e adequado para acolher a população que depende dos serviços de urgência e emergência com mais conforto e segurança.
Segundo a Prefeitura de Porto Velho, o projeto inclui uma série de intervenções, entre elas:
* Pintura geral;
* Substituição de pisos e telhado;
* Implantação de acessibilidade com piso tátil direcional e de alerta, conforme normas vigentes;
* Modernização do sistema elétrico, com instalação de luminárias em LED e cabeamento estruturado;
* Adequações no sistema hidrossanitário, incluindo banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PNE);
* Reforço no sistema de prevenção e combate a incêndios, com instalação de extintores, hidrantes, central de alarme e iluminação de emergência;
* Implantação do SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);
* Construção de pátio e estacionamento em piso intertravado, além de área de paisagismo com plantio de grama.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!