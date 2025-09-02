UPA Leste funcionará em unidade provisória a partir desta quarta-feira (3)

Publicada em 02/09/2025 às 16h21
A Prefeitura de Porto Velho dará início nesta semana à reforma de modernização da UPA Leste, localizada no bairro Lagoinha. O objetivo é garantir melhores condições de atendimento à comunidade que utiliza o sistema de saúde básica da região.
Durante o período das obras, a unidade funcionará provisoriamente em um prédio situado na rua Fernando Corona, nº 2704, esquina com a rua Plácido de Castro, bairro Juscelino Kubitschek, na zona Leste da capital. A mudança passa a valer a partir desta quarta-feira (3).
O investimento para a obra é de R$ 1.983.600,12, recurso proveniente de emenda parlamentar, à época, do então deputado federal Léo Moraes, atual prefeito de Porto Velho.
Segundo Léo Moraes, a expectativa é de que os serviços sejam executados de forma rápida, possibilitando a retomada dos atendimentos no prédio original em breve.
“A reforma vai acontecer com recursos que destinei quando fui deputado federal, mas que ficou parado por anos, mas, agora, saiu do papel. Esperamos que, em um breve período, consigamos retornar ao local de origem. Estamos com a Corregedoria e a Ouvidoria à disposição da sociedade para receber informações e sugestões”, destacou o prefeito.
A obra faz parte de um conjunto de ações implementadas pela Prefeitura para reverter a situação de crise aguda diagnosticada na rede municipal de saúde no início deste ano.
