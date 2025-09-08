UNIR lança Processo Seletivo 2026 com quase 3 mil vagas gratuitas em cursos de graduação

Publicada em 08/09/2025 às 16h05
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) lançou nesta segunda-feira, 8 de setembro, o Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR 2026), que vai oferecer 2.935 vagas totalmente gratuitas em 66 cursos de graduação, presenciais e a distância. As oportunidades estão distribuídas entre os oito campi da instituição localizados em Ariquemes, Guajará-Mirim, Presidente Médici, Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Porto Velho.
Durante a coletiva de lançamento do Processo Seletivo 2026, realizada na UNIR-Centro, a reitora Marília Pimentel ressaltou a importância da seleção para estudantes de Rondônia e de outros estados. Ela destacou que a UNIR é uma instituição totalmente gratuita, com 60% das vagas reservadas para cotas e ações afirmativas.
“Nesse novo processo seletivo, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão, a diversidade e a democratização do acesso ao ensino superior público. Estamos ampliando as oportunidades, inclusive para o curso de Medicina, um dos mais concorridos da universidade, e facilitando o acesso dos estudantes a todos os cursos da UNIR”, afirmou a reitora.
Como será o processo seletivo?
Assim como nas edições anteriores, a seleção será feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). E uma das principais facilidades continua: os candidatos poderão usar qualquer nota obtida entre 2016 e 2025 no Enem, e o próprio sistema da UNIR identificará automaticamente a maior pontuação disponível na base de dados do Inep. Ou seja, o candidato não precisa indicar o ano do exame, pois o sistema fará isso de forma automática.
Quais são as principais mudanças?
O PS UNIR 2026 traz novidades importantes na organização dos editais. Este ano, o processo será dividido em quatro editais, com o objetivo de dar mais clareza e agilidade à seleção. O curso de Medicina terá dois editais exclusivos: um específico para ações afirmativas e outro para ampla concorrência e cotas. E haverá também mais dois editais do PS Geral, que inclui todos os demais cursos presenciais e a distância ofertados pela instituição, dessa forma:
- Curso de Medicina:
- Um edital específico para ações afirmativas;
- Um edital específico para ampla concorrência e cotas.
- PS Geral (todos os cursos presenciais e a distância):
- Um edital geral para ações afirmativas;
- Um edital geral para ampla concorrência e cotas.
As datas de publicação dos editais também já estão definidas: os de Medicina
Além disso, o PS UNIR 2026 traz a abertura de dois novos cursos a distância: Administração Pública e Turismo, cada um com 150 vagas. Confira todos os cursos disponíveis no quadro abaixo.
Inscrições gratuitas e online
As inscrições para o PS UNIR 2026 serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema próprio da universidade: https://
Durante a inscrição, o candidato deverá informar se concluiu o ensino médio em escola pública ou particular; declarar se deseja concorrer pela ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas, conforme seu perfil social, racial e étnico o habilite.
|
O candidato poderá se inscrever em até 4 editais, desde que atenda aos critérios estabelecidos em cada um deles, ou seja, se tiver o perfil, pode concorrer duas vezes para Medicina, e duas vezes no PS Geral (neste caso em dois cursos diferentes, se for a sua opção).
Políticas de inclusão e ações afirmativas
A UNIR mantém seu compromisso com a democratização do acesso ao ensino superior, reforçando as políticas de inclusão e diversidade. Além das vagas de ampla concorrência e das cotas tradicionais (para estudantes de escolas públicas, pessoas negras, indígenas, PCDs e de baixa renda), o PS UNIR 2026 também reserva até cinco vagas por curso para indígenas, quilombolas, camponeses, pessoas trans e pessoas com deficiência, dentro de suas políticas de ações afirmativas.
|
Para garantir transparência e justiça, os candidatos aprovados por cotas ou ações afirmativas passarão por bancas de heteroidentificação, verificação e validação. Essa etapa é responsável por confirmar a veracidade das informações declaradas e dos documentos apresentados, como a autodeclaração de pretos, pardos, indígenas e quilombolas; a documentação de candidatos PcD, camponeses, trans e de baixa renda; além da análise de requisitos específicos de cada modalidade.
Suporte para quem entra na universidade
Ingressar na UNIR é só o primeiro passo. A universidade também investe em políticas de permanência, oferecendo auxílios financeiros em cinco modalidades: acadêmico, alimentação, creche, moradia e transporte. Além disso, os estudantes podem contar com bolsas e outros benefícios, que ajudam a manter o foco nos estudos e reduzir desigualdades sociais.
Onde acompanhar as informações?
Todas as informações oficiais sobre o PS UNIR 2026 estarão disponíveis nos seguintes canais: Site oficial: unir.br; Portal de editais: editais.unir.br; Instagram institucional: @unir.rondonia
Cronograma resumido
Edital Medicina: 15/09/2025
Edital Geral: 22/09/2025
Inscrições: 19/11/2025 a 21/01/2026
Homologação das inscrições: 23/01/2026
Período para recursos (inscrição não homologada): 24 a 26/01/2026
Resultado preliminar: 30/01/2026
Período para recursos (resultado): 31/01 a 02/02/2026
Resultado final: 05/02/2026
Manifestação de interesse (obrigatória para continuar na seleção): 06 a 08/02/2026
Primeira convocação para matrícula e bancas: 12/02/2026
Previsão de início das aulas: fevereiro de 2026
Atenção! Neste ano, a manifestação de interesse deve ser feita antes da 1ª convocação para matrícula. Fique atento ao cronograma.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!