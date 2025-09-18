UNIR: Festival prorroga inscrições e terá novas datas em novembro

Publicada em 18/09/2025 às 14h49
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) anunciou novas datas para o XI Festival UNIR Arte e Cultura – Brasilidades, que será realizado em novembro de 2025. Organizado anualmente pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (Procea/UNIR), o evento busca fortalecer e valorizar a produção artística e cultural em todo o estado, promovendo uma programação diversa e inclusiva.
Com o novo cronograma, as inscrições para o Festival foram prorrogadas até 30 de setembro, oferecendo mais tempo para que artistas de todo o estado possam se inscrever e integrar essa grande celebração da diversidade cultural rondoniense.
As inscrições estão abertas a toda a comunidade rondoniense, incluindo estudantes, docentes, técnicos, artistas independentes, produtores culturais, músicos, poetas, fotógrafos e demais interessados.
O Festival contempla atividades como música, dança, teatro, literatura, artes visuais, oficinas, minicursos e outras expressões da rica diversidade cultural brasileira. As inscrições por campus ocorrem pelos links abaixo.
Inscrição por campus
Campus de Vilhena: https://forms.gle/RYx2YACGVMKxE5xA9
Campus de Presidente Médici: https://forms.gle/ZS1NfQhiJfnagpZ29
Campus de Ji-Paraná: https://forms.gle/fisBsfmdgzoRWRuK7
Campus de Cacoal: https://forms.gle/izGG1Yd1a6d7Pdnr9
Campus de Rolim de Moura: https://forms.gle/ThhoborNcPvmzfq16
Campus de Ariquemes: https://forms.gle/QG3aRW5TpSuQt4Wn8
Campus de Guajará-Mirim: https://forms.gle/48CvAtr6mYZLtJBk7
Campus de Porto Velho: https://forms.gle/4nTc1W4AzJk7cWxw9
Calendário atualizado
Cacoal: 05 e 06/11/2025
Rolim de Moura: 06 e 07/11/2025
Ariquemes: 10 a 14/11/2025
Ji-Paraná: 13 e 14/11/2025
Porto Velho: 15 a 22/11/2025
Vilhena: 24 a 28/11/2025
Guajará-Mirim: 10 a 14/11/2025
Presidente Médici: data a definir (novembro/2025)
*Os artistas já inscritos foram contatados para confirmar sua participação nas novas datas, garantindo a organização e a excelência do Festival.
