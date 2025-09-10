UNIR abre vagas para Mestrado em Ciências Ambientais

Publicada em 10/09/2025 às 15h09
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) lançou, dia primeiro de setembro, edital para ingresso, em 2026, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) do Campus de Rolim de Moura. No total, estão sendo ofertadas 15 vagas, entre ampla concorrência e ações afirmativas, com início previsto para o primeiro semestre letivo de 2026.
Inscrições - As inscrições são gratuitas e seguem abertas no período de 05 a 28 de setembro de 2025, exclusivamente pelo Sistema Sigaa/UNIR, neste link.
Vagas - Das 15 vagas destinadas ao mestrado, dez são para ampla concorrência e cinco para ações afirmativas (pessoas negras, indígenas e com deficiência). As vagas estão divididas em duas linhas de pesquisa: “Inter-relações nos sistemas de produção animal e vegetal no bioma amazônico” e “Prospecção de produtos da sociobiodiversidade e sustentabilidade do bioma amazônico”.
Para se inscrever, os candidatos devem ser portadores de diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso superior (reconhecido pelo MEC), em qualquer área de conhecimento, emitida por instituição de ensino.
Seleção - A seleção terá três etapas avaliação da carta de apresentação e intenções, entrevista e defesa do projeto de pesquisa e desempenho acadêmico (Currículo Lattes).
Sobre o programa - O mestrado e doutorado do PPGCA/UNIR são cursos regulares, acadêmicos, gratuitos e integrais, ofertados presencialmente na UNIR – Campus Rolim de Moura. A área de concentração do programa é “Biodiversidade amazônica e agricultura sustentável”, dividida em duas linhas de pesquisa: “Inter-relações nos sistemas de produção animal e vegetal no bioma amazônico” e “Prospecção de produtos da sociobiodiversidade e sustentabilidade do bioma amazônico”.
