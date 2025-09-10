UNIR abre inscrições para Mestrado Profissional em Ensino de Física

Publicada em 10/09/2025 às 10h34
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) está com inscrições abertas para a seleção da turma 2026 do Mestrado Profissional em Ensino de Física. As oportunidades são para os polos de Ji-Paraná e de Porto Velho do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF). Os interessados têm até o dia 24 de setembro para realizar as inscrições por formulário online disponível neste link, conforme as orientações do Edital Nacional (acesse aqui).
Vagas - São ofertadas 10 vagas para o polo MNPEF de Ji-Paraná e outras 9 vagas para o polo MNPEF de Porto Velho, com reserva de vagas em ambos para a política de ações afirmativas, que inclui negros, quilombolas, ciganos, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. As escolhas do polo de interesse deve ser feita no momento da inscrição.
Público de interesse - Podem se inscrever professores em exercício no ensino de Física na educação básica ou em Ciências no nível fundamental, com diploma em Física (licenciatura ou bacharelado) ou áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, bem como os estudantes do último período desses cursos.
Atenção! Neste ano de 2025, o processo seletivo será regido apenas pelo Edital Nacional, disponível na página do programa (acesse aqui). A entrega da documentação solicitada no edital e a realização das provas devem ocorrer no Polo em que o candidato fizer sua inscrição para cursar o mestrado.
O MNPEF é um programa nacional de pós-graduação de caráter profissional, voltado a professores de ensino médio e fundamental com ênfase principal em aspectos de conteúdos na Área de Física. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física (SBF) com o objetivo de coordenar diferentes capacidades apresentadas por diversas Instituições de Ensino Superior (IES) distribuídas em todas as regiões do País.
O objetivo é capacitar em nível de mestrado uma fração muito grande professores da Educação Básica quanto ao domínio de conteúdos de Física e de técnicas atuais de ensino para aplicação em sala de aula como, por exemplo, estratégias que utilizam recursos de mídia eletrônica, tecnológicos e/ou computacionais para motivação, informação, experimentação e demonstrações de diferentes fenômenos físicos.
Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) – Polo Ji-Paraná
Inscrições: até 24/09/2025, neste link
Vagas: 10 vagas, sendo 3 para ações afirmativas: negros, quilombolas, ciganos, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência
Público de interesse: Professores em exercício no ensino de Física na educação básica ou em Ciências no nível fundamental, com diploma em Física (licenciatura ou bacharelado) ou áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, bem como os estudantes do último período desses cursos.
Consulte o edital nacional aqui.
Mais informações sobre o programa estão aqui.
Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) – Polo Porto Velho
Inscrições: até 24/09/2025, neste link
Vagas: 9 vagas, sendo 3 para ações afirmativas: negros, quilombolas, ciganos, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência
Público de interesse: Professores em exercício no ensino de Física na educação básica ou em Ciências no nível fundamental, com diploma em Física (licenciatura ou bacharelado) ou áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, bem como os estudantes do último período desses cursos
Consulte o edital nacional aqui.
Mais informações sobre o programa estão aqui.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!