“Uma Noite no Museu” é atração confirmada para o aniversário de Porto Velho

Publicada em 23/09/2025 às 16h09
Sucesso de público e crítica, o projeto “Uma Noite no Museu”, que promove uma verdadeira viagem no tempo — onde personagens históricos ganham vida para conduzir os visitantes pela história da lendária ferrovia Madeira-Mamoré — está confirmado como uma das atrações das comemorações do aniversário de 111 anos de Porto Velho.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a comunidade está convidada a celebrar essa retomada do sentimento de pertencimento do porto-velhense à sua cidade, em uma programação pensada para contemplar todos os públicos.
Ao todo, serão seis sessões, das 18h30 às 19h30, exclusivas para neurodivergência e PCD. A partir das 19h30, será para o público em geral.
Léo Moraes convida a comunidade a celebrar a retomada do sentimento de pertencimento do porto-velhense à sua cidade
“Nós teremos a volta do grande sucesso ‘Uma Noite no Museu’. Das seis sessões, duas serão inclusivas, com a utilização de abafadores. Nossos professores e historiadores estarão caracterizados como as grandes personalidades que compuseram a história da nossa cidade. Venham todos participar e celebrar essa efervescência cultural de Porto Velho”, destacou Léo Moraes.
Além das sessões do “Uma Noite no Museu”, o Complexo da Madeira-Mamoré receberá, durante as festividades dos 111 anos de Porto Velho, a parceria do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), que disponibilizará um planetário e um telescópio para que a comunidade tenha um contato maior com o universo e seus mistérios.
A programação do aniversário de 111 anos de Porto Velho começa no dia 1º de outubro e segue durante toda a semana, com vários eventos para toda a família.
Mais de mil pessoas passaram pelo Museu em duas noites na última edição
Na última edição, mais de mil pessoas passaram pelo Museu em duas noites repletas de emoção e aprendizado. Com o sucesso alcançado, a expectativa é de um público ainda maior nessa comemoração de aniversário da cidade.
COMO PARTICIPAR?
As vagas para participar do evento são limitadas e devem ser reservadas pelo link: https://www.sympla.com.br/produtor/museucomplexomadeiramamore.
Para garantir sua participação, selecione a data 4 de outubro e escolha a sessão desejada: as duas primeiras são exclusivas para pessoas neurodivergentes e PCD, e as demais são abertas ao público em geral.
