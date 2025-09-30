Tudo Aqui da Zona Leste amplia funcionamento até às 20h; saiba quais são os serviços disponíveis
Por Vanessa Moura
Publicada em 30/09/2025 às 10h27
Nos acompanhe pelo Google News

Para aproximar mais os serviços do governo de Rondônia dos moradores da Zona Leste de Porto Velho, e proporcionar acesso facilitado aos moradores de residenciais populares da região, em fortalecimento ao Programa Aliança pela Vida (PAV), foi instalado há pouco mais de um mês, o Tudo Aqui no IG Shopping. No local, já foram realizados mais de 6,8 mil atendimentos e, desde segunda-feira (29), o funcionamento começa às 8h e se estende até às 20h.

Foi pela proximidade com o local onde mora, o condomínio Porto Belo IV, que a profissional da área da beleza, Maria de Fátima Souza, conseguiu finalmente resolver a questão do acesso à nova Carteira de Identidade Nacional. “A distância para buscar o serviço me impedia de resolver essa situação, mas agora, com o Tudo Aqui próximo da minha casa, estou saindo daqui com a minha identidade. O atendimento foi ótimo e rápido”, disse.

Morador do condomínio Porto Belo II, o encarregado de obras, José Barbosa, destacou o conforto de resolver serviços mais próximos de casa. “Antes a gente tinha que se deslocar lá para o centro, então a presença do Tudo Aqui na Zona Leste para mim e para minha família é muito boa. O ambiente e o atendimento estão aprovados.’’

Outro que também teve o serviço facilitado pelo Tudo Aqui da Zona Leste foi o produtor rural, Maurício Rui Barbosa. Ele cancelou uma compra que fez por aplicativo, mesmo assim as faturas chegaram, e foi aí que entrou em cena o apoio do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO). “Eu moro distante 50km, na área rural, mas minha mãe tem uma casa aqui próximo, e eu teria que me deslocar muito mais se fosse no centro. Foi bem prático, cheguei, peguei a senha e já fui chamado. O atendimento é com qualidade e o ambiente é aconchegante”, afirmou.

MAIS DIGNIDADE

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ambiente climatizado e moderno é acolhedor para a população e representa mais dignidade para os moradores da região, facilidade logística e melhor atendimento. “O Tudo Aqui, mais perto dos moradores da Zona Leste, proporciona mais conforto, dignidade e facilidade para o acesso a serviços importantes, e fortalece o compromisso do governo do estado com políticas públicas responsáveis e que fazem bem para a população”, ressaltou.

A titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento, explicou que o Tudo Aqui é referência no atendimento integrado, reunindo em um mesmo lugar serviços importantes para a sociedade. “Na Capital, estamos com duas unidades do Tudo Aqui, uma no centro, na Sete de Setembro, e essa outra na Zona Leste, melhorando a logística para acesso aos serviços, e ainda temos unidades também em Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura; e a mais nova unidade foi inaugurada em Cacoal, levando o governo cada vez mais perto da população.”

No Tudo Aqui no IG Shopping, a população tem acesso aos serviços dos seguintes órgãos:
Procon – 8h às 20h.

 

Sistema Nacional de Emprego (Sine) – 8 às 20h.

Sugesp/Balcão Multisserviços – 8h às 20h.

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) (Passe Livre) – 8h às 18h.

Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) (Carteira de Identidade Nacional) – 8h às 17h20.

Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) – 8h às 19h.

Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) – 8 às 14h.

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe) -8h às 14h

Cartão de Transporte (Comcard) – 8h às 18h.

MAIS PRÓXIMO

Das 8h às 10h, o público tem acesso ao Tudo Aqui pela entrada do supermercado, e, a partir das 10h, a entrada também pode ser diretamente pelo shopping

Segundo a gerente do Tudo Aqui na Zona Leste, Francis Granjeiro, das 8h às 10h, o público tem acesso ao Tudo Aqui pela entrada do supermercado, e, a partir das 10h, a entrada também pode ser diretamente pelo shopping. Basta recolher a senha na recepção e aguardar atendimento. Com exceção do serviço de Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para esse, o agendamento começa online, por meio do link https://agendamento.iicc.ro.gov.br/agendamento/. Com dia e horário marcados, o público deve comparecer ao local.

“O programa Aliança pela Vida, voltado para fortalecer as políticas públicas do governo de Rondônia nos residenciais populares, foi o ponto inicial para a transferência do Tudo Aqui para a região da Zona Leste, beneficiando uma das regiões mais populosas de Porto Velho. Entregamos senhas diariamente, não temos limitações para os atendimentos e eles acontecem conforme o horário específico de cada órgão. Aliás, com a mudança, passamos a ter mais um órgão para reforçar os atendimentos, a Caerd. Estamos à disposição para atender a população de Porto Velho de forma acolhedora e com serviços eficientes’’, disse a gerente do Tudo Aqui na Zona Leste.

BALANÇO DOS ATENDIMENTOS:

O Tudo Aqui da Zona Leste já realizou 6.885 atendimentos

Desde que foi inaugurado, o Tudo Aqui da Zona Leste já realizou 6.885 atendimentos; a maior demanda é pela Carteira de Identidade Nacional.  Ele está localizado na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, e os esclarecimentos de informações podem ser feitos pelo número (69) 32128018.

  • 1ª VIA DA CIN: 1.508
  • AGENDAMENTO: 1.547
  • BALCÃO MULTISERVIÇOS: 320
  • CAERD: 90
  • CIN: 160
  • COMCARD: 1.912
  • DER: 259
  • ENTREGA DA CIN: 507
  • PROCON: 200
  • RETORNO CIN: 28
  • SEPAT: 202
  •  SINE: 272

Veja quais serviços estão disponíveis no Tudo Aqui da Zona Leste:

CAERD

  • Instruções sobre o uso dos sistemas disponibilizados ao cidadão;
  • Parcelamento de débitos;
  • Alteração da data de vencimento;
  • Emissão de segunda via da fatura;
  • Reclamação de fatura;
  • Certidão negativa de débitos;
  • Religação de água proveniente de corte;
  • Restabelecimento de supressão parcial e total;
  • Ligação de ponto de água;
  • Registro de vazamento;
  • Solicitação de vistoria;
  • Troca de titularidade
  • Concessão de tarifa social;
  • Comunicado de furto de hidrômetro;
  • Consultas diversas.

DER-RO

  • Emissão de passe livre intermunicipal do idoso;
  • Emissão de passe livre intermunicipal da pessoa com câncer;
  • Emissão de passe livre intermunicipal do deficiente;
  • Entrega de passe livre;
  • Renovação de passe livre intermunicipal do idoso;
  • Renovação de passe livre intermunicipal da pessoa com câncer;
  • Renovação de passe livre intermunicipal do deficiente.

SINE

  • Cadastramento e captação de vagas do empregador;
  • Cadastramento do trabalhador;
  • Informações sobre o número de identificação social (NIS);
  • Habilitação de seguro-desemprego;
  • Dúvidas e informação;
  • Intermediação de mão de obra;
  • Qualificação profissional;
  • Cadastro nacional de informações sociais (CNIS);
  • Auxílio no app da carteira de trabalho;
  • Cadastro, atualização e alteração na CTPS.

PROCON

  • Recebimento de reclamações com registro de queixas na compra de produtos;
  • Orientação ao consumidor;
  • Abertura de processos para reclamações e denúncias;
  • Acompanhamento de processos reclamados.

PROAMPE 

  • Oferta de linha de crédito para pequenos negócios do Estado de Rondônia;
  • Orientação, capacitação e assistência técnica.

SEMTRAN/COMCARD

  • Primeira e segunda via do cartão COMCARD do idoso;
  • Primeira e segunda via do cartão COMCARD do estudante;
  • Primeira e segunda via do cartão COMCARD do deficiente;
  • Primeira e segunda via do cartão COMCARD de uso comum;
  • Consulta de saldos e reembolso do cartão COMCARD;
  • Renovação do cartão do idoso;
  • Renovação do cartão do estudante;
  • Renovação do cartão do deficiente;
  • Desbloqueio do cartão COMCARD;
  • Informações gerais sobre o COMCARD.

SEPAT

  • Cadastro social para abertura de processos administrativos de Regularização fundiária de interesse social;
  • Consulta de processo administrativo individualizado de Reurb;
  • Atualização de documentos pendentes no processo Reurb;
  • Consulta acerca de imóveis inseridos em poligonais;
  • Regularização fundiária;
  • Entrega de notificações para atualização de documentos;
  • Pendentes Reurb.

IICC

  • Primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Entrega da CIN;
  • Informações gerais da CIN.

SUGESP/BALCÃO MULTISSERVIÇOS

  • Emissão de DARE;
  • Certidões negativas estaduais e federais;
  • Consulta à conta GOV;
  • Segunda via do CPF;
  • Segunda via do título;
  • Triagem para a CIN;
  • Atendimento ao telefone, informações e outros.
Geral CIDADANIA
Imprimir imprimir