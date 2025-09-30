Tudo Aqui da Zona Leste amplia funcionamento até às 20h; saiba quais são os serviços disponíveis

Publicada em 30/09/2025 às 10h27
Para aproximar mais os serviços do governo de Rondônia dos moradores da Zona Leste de Porto Velho, e proporcionar acesso facilitado aos moradores de residenciais populares da região, em fortalecimento ao Programa Aliança pela Vida (PAV), foi instalado há pouco mais de um mês, o Tudo Aqui no IG Shopping. No local, já foram realizados mais de 6,8 mil atendimentos e, desde segunda-feira (29), o funcionamento começa às 8h e se estende até às 20h.
Foi pela proximidade com o local onde mora, o condomínio Porto Belo IV, que a profissional da área da beleza, Maria de Fátima Souza, conseguiu finalmente resolver a questão do acesso à nova Carteira de Identidade Nacional. “A distância para buscar o serviço me impedia de resolver essa situação, mas agora, com o Tudo Aqui próximo da minha casa, estou saindo daqui com a minha identidade. O atendimento foi ótimo e rápido”, disse.
Morador do condomínio Porto Belo II, o encarregado de obras, José Barbosa, destacou o conforto de resolver serviços mais próximos de casa. “Antes a gente tinha que se deslocar lá para o centro, então a presença do Tudo Aqui na Zona Leste para mim e para minha família é muito boa. O ambiente e o atendimento estão aprovados.’’
Outro que também teve o serviço facilitado pelo Tudo Aqui da Zona Leste foi o produtor rural, Maurício Rui Barbosa. Ele cancelou uma compra que fez por aplicativo, mesmo assim as faturas chegaram, e foi aí que entrou em cena o apoio do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO). “Eu moro distante 50km, na área rural, mas minha mãe tem uma casa aqui próximo, e eu teria que me deslocar muito mais se fosse no centro. Foi bem prático, cheguei, peguei a senha e já fui chamado. O atendimento é com qualidade e o ambiente é aconchegante”, afirmou.
MAIS DIGNIDADE
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o ambiente climatizado e moderno é acolhedor para a população e representa mais dignidade para os moradores da região, facilidade logística e melhor atendimento. “O Tudo Aqui, mais perto dos moradores da Zona Leste, proporciona mais conforto, dignidade e facilidade para o acesso a serviços importantes, e fortalece o compromisso do governo do estado com políticas públicas responsáveis e que fazem bem para a população”, ressaltou.
A titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento, explicou que o Tudo Aqui é referência no atendimento integrado, reunindo em um mesmo lugar serviços importantes para a sociedade. “Na Capital, estamos com duas unidades do Tudo Aqui, uma no centro, na Sete de Setembro, e essa outra na Zona Leste, melhorando a logística para acesso aos serviços, e ainda temos unidades também em Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura; e a mais nova unidade foi inaugurada em Cacoal, levando o governo cada vez mais perto da população.”
|No Tudo Aqui no IG Shopping, a população tem acesso aos serviços dos seguintes órgãos:
|Procon – 8h às 20h.
Sistema Nacional de Emprego (Sine) – 8 às 20h.
Sugesp/Balcão Multisserviços – 8h às 20h.
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) (Passe Livre) – 8h às 18h.
Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) (Carteira de Identidade Nacional) – 8h às 17h20.
Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) – 8h às 19h.
Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) – 8 às 14h.
Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe) -8h às 14h
Cartão de Transporte (Comcard) – 8h às 18h.
MAIS PRÓXIMO
Segundo a gerente do Tudo Aqui na Zona Leste, Francis Granjeiro, das 8h às 10h, o público tem acesso ao Tudo Aqui pela entrada do supermercado, e, a partir das 10h, a entrada também pode ser diretamente pelo shopping. Basta recolher a senha na recepção e aguardar atendimento. Com exceção do serviço de Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para esse, o agendamento começa online, por meio do link https://agendamento.iicc.ro.gov.br/agendamento/. Com dia e horário marcados, o público deve comparecer ao local.
“O programa Aliança pela Vida, voltado para fortalecer as políticas públicas do governo de Rondônia nos residenciais populares, foi o ponto inicial para a transferência do Tudo Aqui para a região da Zona Leste, beneficiando uma das regiões mais populosas de Porto Velho. Entregamos senhas diariamente, não temos limitações para os atendimentos e eles acontecem conforme o horário específico de cada órgão. Aliás, com a mudança, passamos a ter mais um órgão para reforçar os atendimentos, a Caerd. Estamos à disposição para atender a população de Porto Velho de forma acolhedora e com serviços eficientes’’, disse a gerente do Tudo Aqui na Zona Leste.
BALANÇO DOS ATENDIMENTOS:
O Tudo Aqui da Zona Leste já realizou 6.885 atendimentos
Desde que foi inaugurado, o Tudo Aqui da Zona Leste já realizou 6.885 atendimentos; a maior demanda é pela Carteira de Identidade Nacional. Ele está localizado na Avenida Amazonas, nº 8.338, Bairro Tiradentes, e os esclarecimentos de informações podem ser feitos pelo número (69) 32128018.
- 1ª VIA DA CIN: 1.508
- AGENDAMENTO: 1.547
- BALCÃO MULTISERVIÇOS: 320
- CAERD: 90
- CIN: 160
- COMCARD: 1.912
- DER: 259
- ENTREGA DA CIN: 507
- PROCON: 200
- RETORNO CIN: 28
- SEPAT: 202
- SINE: 272
Veja quais serviços estão disponíveis no Tudo Aqui da Zona Leste:
CAERD
- Instruções sobre o uso dos sistemas disponibilizados ao cidadão;
- Parcelamento de débitos;
- Alteração da data de vencimento;
- Emissão de segunda via da fatura;
- Reclamação de fatura;
- Certidão negativa de débitos;
- Religação de água proveniente de corte;
- Restabelecimento de supressão parcial e total;
- Ligação de ponto de água;
- Registro de vazamento;
- Solicitação de vistoria;
- Troca de titularidade
- Concessão de tarifa social;
- Comunicado de furto de hidrômetro;
- Consultas diversas.
DER-RO
- Emissão de passe livre intermunicipal do idoso;
- Emissão de passe livre intermunicipal da pessoa com câncer;
- Emissão de passe livre intermunicipal do deficiente;
- Entrega de passe livre;
- Renovação de passe livre intermunicipal do idoso;
- Renovação de passe livre intermunicipal da pessoa com câncer;
- Renovação de passe livre intermunicipal do deficiente.
SINE
- Cadastramento e captação de vagas do empregador;
- Cadastramento do trabalhador;
- Informações sobre o número de identificação social (NIS);
- Habilitação de seguro-desemprego;
- Dúvidas e informação;
- Intermediação de mão de obra;
- Qualificação profissional;
- Cadastro nacional de informações sociais (CNIS);
- Auxílio no app da carteira de trabalho;
- Cadastro, atualização e alteração na CTPS.
PROCON
- Recebimento de reclamações com registro de queixas na compra de produtos;
- Orientação ao consumidor;
- Abertura de processos para reclamações e denúncias;
- Acompanhamento de processos reclamados.
PROAMPE
- Oferta de linha de crédito para pequenos negócios do Estado de Rondônia;
- Orientação, capacitação e assistência técnica.
SEMTRAN/COMCARD
- Primeira e segunda via do cartão COMCARD do idoso;
- Primeira e segunda via do cartão COMCARD do estudante;
- Primeira e segunda via do cartão COMCARD do deficiente;
- Primeira e segunda via do cartão COMCARD de uso comum;
- Consulta de saldos e reembolso do cartão COMCARD;
- Renovação do cartão do idoso;
- Renovação do cartão do estudante;
- Renovação do cartão do deficiente;
- Desbloqueio do cartão COMCARD;
- Informações gerais sobre o COMCARD.
SEPAT
- Cadastro social para abertura de processos administrativos de Regularização fundiária de interesse social;
- Consulta de processo administrativo individualizado de Reurb;
- Atualização de documentos pendentes no processo Reurb;
- Consulta acerca de imóveis inseridos em poligonais;
- Regularização fundiária;
- Entrega de notificações para atualização de documentos;
- Pendentes Reurb.
IICC
- Primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN);
- Entrega da CIN;
- Informações gerais da CIN.
SUGESP/BALCÃO MULTISSERVIÇOS
- Emissão de DARE;
- Certidões negativas estaduais e federais;
- Consulta à conta GOV;
- Segunda via do CPF;
- Segunda via do título;
- Triagem para a CIN;
- Atendimento ao telefone, informações e outros.
