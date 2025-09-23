Trump muda o tom sobre a Ucrânia, chama a Rússia de tigre de papel e defende abater aviões russos

Publicada em 23/09/2025 às 15h28
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (23) que a Ucrânia pode ser capaz de recuperar todo o território perdido desde o início da guerra. Ele também chamou a Rússia de “tigre de papel” e defendeu que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubem aeronaves militares russas que invadirem o espaço aéreo da aliança.
A fala de Trump marca uma mudança de tom no discurso do presidente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até então, ele vinha defendendo que os ucranianos cedessem territórios aos russos para encerrar a guerra.
Trump se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Após o encontro, o norte-americano usou as redes sociais para comentar o conflito.
"Depois de conhecer e compreender totalmente a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia, e de ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e recuperar todo o território em sua forma original", escreveu.
"A Rússia está travando, há três anos e meio, uma guerra que uma potência militar de verdade teria vencido em menos de uma semana. Isso não engrandece a Rússia. Na verdade, a faz parecer um 'tigre de papel'."
Trump afirmou que a Rússia enfrenta graves problemas econômicos e defendeu que este é o momento para a Ucrânia agir. Ele acrescentou que os Estados Unidos continuarão a fornecer armas à Otan para que os países da aliança usem "como quiser".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!