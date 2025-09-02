Trump diz que EUA atiraram contra embarcação da Venezuela carregada com drogas

Publicada em 02/09/2025 às 15h41
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (2) que militares americanos atingiram uma embarcação da Venezuela carregada com drogas. Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as Forças Armadas conduziram um "ataque letal".
A declaração ocorre em meio a uma escalada de tensões entre EUA e Venezuela. O governo norte-americano enviou navios de guerra, um submarino e aviões espiões para o sul do Caribe. A Casa Branca alega que a operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas.
Trump afirmou que o barco "foi abatido" nesta terça-feira. Ele não deixou claro de quem era a embarcação e apenas disse ela que havia partido da Venezuela.
"Temos muitas drogas entrando em nosso país, entrando há muito tempo, e essas vieram da Venezuela, saindo de lá, em grande quantidade. Muitas coisas estão saindo da Venezuela", disse o presidente.
Na sequência, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou no X que o país havia conduzido um "ataque letal" contra uma embarcação com drogas que havia saído da Venezuela.
"O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar há pouco que hoje as Forças Armadas dos EUA realizaram um ataque letal no sul do Caribe contra uma embarcação de drogas que havia partido da Venezuela e estava sendo operada por uma organização designada como narcoterrorista", escreveu.
Rubio não deu detalhes sobre qual organização era responsável pelo barco. Também não há informação sobre mortos ou feridos.
