TRT-14 realiza primeira edição do Concilia Café em preparação à Semana Nacional da Execução Trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou a primeira edição do Concilia Café, iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC-JT) e da Secretaria-Geral Judiciária. O encontro ocorrido na manhã de sexta-feira, (12/9), no Plenarinho do TRT-14, reuniu advogados, partes e representantes de empresas com o objetivo de estimular o diálogo e intensificar os esforços para a realização da 15ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, a se realizar de 15 a 19 de setembro de 2025.
De acordo com a coordenadora do NUPEMEC-JT, a juíza Fernanda Antunes Junqueira, a proposta é sensibilizar a advocacia trabalhista e os grandes litigantes da Justiça do Trabalho com foco na promoção da cultura da paz, privilegiando o diálogo e a conciliação para resolver conflitos, conforme o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16 da Agenda 2030 da ONU. “É um momento simples, onde compartilhamos um café e, juntos, encontramos caminhos para resolver demandas trabalhistas sem necessidade de prolongar os processos”, destacou a juíza.
A juíza supervisora do CEJUSC Porto Velho, Soneane Raquel Dias Loura, enfatizou os múltiplos benefícios da conciliação, tais como: a rapidez para conclusão dos processos, menos desgaste emocional para trabalhadores e empresas, uma solução construída pelas próprias partes, garantindo que a solução atenda aos interesses de ambos os lados e a economia dos custos associados a processos judiciais prolongados.
O evento contou com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccionais de Rondônia e Acre, bem ainda dos representantes jurídicos de grandes empresas, tais como: JBS, Caixa Econômica Federal, Energisa Rondônia, Laticínios Canaã, dentre outras.
Semana Nacional da Execução Trabalhista
Desde seu início, a campanha já movimentou em todo o Brasil mais de R$22 bilhões em valores e beneficiou mais de um milhão de pessoas, restaurando direitos e garantindo o pleno acesso à Justiça.
O TRT da 14ª Região apresentou resultados expressivos em 2024, com 991 audiências designadas e valores movimentados em acordos (R$12 milhões), alvarás pagos (R$17,6 milhões), precatórios (R$1,6 milhão), leilões (R$1,02 milhão) e outras movimentações (R$57,24 milhões), evidenciando o compromisso com a efetivação da justiça.
A Semana Nacional da Execução Trabalhista 2025 já conta com 1117 processos em pauta, superando a edição anterior em número de audiências agendadas. Serão promovidas diversas ações durante a Semana, como leilões, buscas patrimoniais e penhoras, mutirão de audiências e de expedição de alvarás.
Quem pode participar?
Pessoas ou empresas que têm processos na Justiça do Trabalho podem pedir a inclusão de suas ações na pauta da Semana Nacional da Execução. Basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entrar em contato com seu advogado ou advogada.
Se precisar de mais informações, servidores(as) ficam disponíveis no Balcão Virtual, durante o horário de expediente (7h30 às 14h30, de segunda a sexta-feira):
Cooperação técnica para conciliação
As empresas podem aderir à Cooperação Técnica com o TRT-14 para o fomento da conciliação, podendo ser solicitadas informações diretamente à Secretaria-Geral Judiciária, pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (69) 3218-6404 ou pelo Balcão Virtual
