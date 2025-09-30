TRT-14 promove série de ações para valorização da vida durante o Setembro Amarelo

Publicada em 30/09/2025 às 10h14
Com o objetivo de promover a saúde mental no ambiente de trabalho e reforçar a importância da prevenção ao suicídio, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou, ao longo do mês de setembro, uma série de ações em alusão à campanha Setembro Amarelo. Ao todo, quatro eventos abordaram o cuidado com a vida, com foco em servidores(as), magistrados(as), estagiários(as), terceirizados(as) e aposentados(as), organizados pela Coordenadoria de Assistência à Saúde (CAS), a Seção de assistência Psicossocial e Comissão do Programa Trabalho Seguro.
Destaques da programação:
Palestra “Se Precisar, Peça Ajuda”, ministrada pelo psicólogo Luiz Augusto de Freitas Guimarães, no auditório do Tribunal, em Porto Velho. A atividade contou com transmissão ao vivo e emissão de certificado para os participantes.
A palestra “Saúde Mental: Prevenção, Equilíbrio e Cuidado com a Vida”, realizada em formato híbrido. Ministrada pelo médico psiquiatra Robinson Cardoso Machado da Silva conduziu o tema abordou estratégias de autocuidado e a importância do equilíbrio emocional no cotidiano de trabalho.
Roda de conversa on-line “Ansiedade e Stress: Novos Olhares”, promovida pela equipe do Centro de Atenção à Saúde (CAS) reuniu servidoras e servidores para troca de experiências e reflexões sobre os desafios emocionais enfrentados no dia a dia.
Palestra “Quando o Mundo Escurece: O Impacto da Cegueira no Suicídio de Idosos”, promovida pela Escola Judicial do TRT-14 (Ejud-14). Ministrada pelo oftalmologista Dr. Pigow de Souza Lima, a atividade, por videoconferência, discutiu como a perda da visão pode afetar profundamente a saúde emocional das pessoas idosas, exigindo uma rede de apoio atenta e acolhedora.
Campanha nas redes e nas ruas
Além das atividades internas, a campanha de conscientização também esteve presente nas ruas e nas redes sociais. Outdoors com mensagens de acolhimento e incentivo à busca por ajuda foram instalados em pontos estratégicos de Rondônia e Acre, em Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO) e Rio Branco (AC).
Nas redes sociais, a campanha também contou com três vídeos de sensibilização, produzidos com linguagem acessível e foco na valorização da vida. Os materiais destacaram sinais de alerta, formas de apoio e relatos que reforçam a importância de procurar ajuda.
Dados reforçam necessidade de atenção
A depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, os afastamentos por transtornos mentais cresceram 68% em 2024, afetando, majoritariamente, mulheres em quadros de ansiedade e depressão.
Cuidar da mente é essencial para garantir bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O TRT-14 reforça que ações de prevenção e acolhimento contribuem para a construção de um ambiente mais saudável, produtivo e humano.
Onde buscar ajuda
Caso você ou alguém próximo esteja enfrentando dificuldades emocionais, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo número 188.
