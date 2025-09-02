TRT-14 inicia projeto AmazonTech Meninas para inclusão e protagonismo feminino na tecnologia

Publicada em 02/09/2025 às 16h07
Com foco em equidade e inclusão, teve início na Escola Estadual de Ensino Médio Lydia Johnson de Macêdo, em Porto Velho, a formação do projeto AmazonTech Meninas, voltado à capacitação de jovens entre 14 e 18 anos na área da tecnologia da informação e comunicação.
A aula inaugural foi realizada na última sexta-feira (29), e a abertura contou com a presença do coordenador-geral de Trabalho, Emprego e Renda do SINE, Fábio de Souza Mota e foi conduzida pela juíza do Trabalho Substituta, Sabina Helena S. C. Rodrigues, gerente do projeto e responsável pela primeira aula do Módulo 1 – Introdução e Leitura de Mundo Digital.
O curso oferece uma trilha de aprendizado prático com seis módulos, mentorias femininas e encaminhamento a oportunidades de aprendizagem e estágio por meio do SINE-RO (Sistema Nacional de Emprego).
“Estou muito entusiasmada com esse projeto, que foi muito pensado e trabalhado. Esperamos despertar esse interesse nas meninas, que elas saiam daqui mais empoderadas, se sentindo cada vez mais capazes para ocupar todos os espaços que elas tenham vontade. É uma turma de tantas meninas interessadas e curiosas, que certamente tem um futuro lindo pela frente e espero que a gente do TRT-14 possa contribuir um pouco na promoção de oportunidades reais para o futuro delas”, destacou a magistrada.
Representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Fábio Mota, também participou da abertura e falou sobre a relevância de iniciativas como o AmazonTech Meninas para o futuro do mercado de trabalho. “Falar de tecnologia com meninas da educação básica é preparar o terreno para um futuro mais justo, competitivo e inovador”, reforçou o coordenador.
Sobre o Projeto
Participam da formação 30 alunas do ensino médio, com idades entre 14 e 18 anos, selecionadas pela própria escola com base no desempenho escolar. A diretora da unidade, Débora Macêdo, ressaltou o impacto do projeto na vida das estudantes.“Elas estão sendo vistas, valorizadas e desafiadas a sonhar mais alto. Projetos como esse ampliam horizontes e podem oferecer a ascensão para elas, novas trajetórias de sucesso”, afirmou a diretora.
Entusiasmadas com a nova jornada, algumas alunas compartilharam seus sonhos. “Sei que vou usar tecnologia em qualquer profissão do futuro, e ainda não sei o que vou fazer, mas quero prestar concurso público”, disse Sara, estudante do 1º ano.
Já Maria Eduarda, do 2º ano, revelou o desejo de seguir carreira na área de tecnologia da informação. “Sempre gostei de pensar em designer, fazer sites, mas nunca tivemos acesso a um curso assim. Agora sei que posso chegar lá”.
O conteúdo do curso segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), alinhado às competências gerais 4 e 5, que tratam do uso da tecnologia de forma crítica e criativa. A formação inclui temas como programação com Scratch, computação física com Arduino, desenvolvimento web (HTML, CSS e JavaScript), direitos digitais, empregabilidade e introdução prática à inteligência artificial.
Durante o evento, as alunas também receberam camisetas da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT-14, da qual a juíza Sabina Rodrigues é integrante. A ação reforça o compromisso institucional com a promoção de direitos fundamentais e a valorização de políticas públicas de inclusão e também integra o Planejamento Estratégico do TRT da 14ª Região (2021-2026), alinhando-se ao Objetivo 4, que trata de inclusão e responsabilidade social.
