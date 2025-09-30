Trecho que interliga Cerejeiras a Corumbiara recebe do governo de RO 22 km de sinalização e microrrevestimento

Publicada em 30/09/2025 às 14h21
O governo de Rondônia concluiu uma importante frente de trabalho na Região Cone Sul, garantindo mais segurança e fluidez no tráfego de veículos. Foram executados, pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), serviços de sinalização horizontal e pintura em 22 quilômetros da malha viária que interligam os municípios de Cerejeiras à Corumbiara, trecho que é considerado essencial para o transporte da produção agrícola e para o deslocamento dos moradores da região.
Além da sinalização, a rodovia recebeu aplicação de microrrevestimento asfáltico, técnica que aumenta a vida útil do pavimento e reduz custos futuros com manutenção. A melhoria não apenas fortalece a logística local, mas também contribui para a valorização da região, reforçando o compromisso do governo de Rondônia em investir de forma contínua na infraestrutura viária como ferramenta estratégica de desenvolvimento econômico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão estadual trabalha para manter estradas seguras e trafegáveis em todas as localidades do estado. “A pavimentação e sinalização das rodovias reduzem significativamente os riscos de acidentes e garantem mais agilidade no transporte da produção agrícola e, principalmente, promovem mais qualidade de vida para as famílias que utilizam diariamente essas vias”, salientou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que os serviços executados são fruto de planejamento técnico e estratégico, buscando sempre oferecer soluções que aliem economia e eficiência. “O microrevestimento é um serviço importante, pois, além de recuperar a superfície do pavimento, aumenta a durabilidade da rodovia, reduzindo o surgimento de buracos e a necessidade de reparos frequentes. Quando somamos isso à sinalização horizontal, que é fundamental para orientar motoristas, garantir uma circulação mais organizada e reduzir riscos de acidentes, temos um resultado muito positivo. É um pacote de ações que traz ganhos imediatos para quem trafega pela rodovia, mas também garante benefícios a médio e longo prazo, porque preserva a estrutura do pavimento”, explicou.
Segundo o chefe da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, foi feita uma reabilitação completa na rodovia, com um plano de ação pensado para trazer mais durabilidade e segurança para os usuários desse importante via estadual. “Esse tipo de intervenção é essencial porque permite que a rodovia suporte melhor o tráfego intenso de caminhões e veículos de carga, além de oferecer mais tranquilidade para motoristas e motociclistas que circulam diariamente”, destacou.
