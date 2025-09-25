Trânsito em frente às escolas municipais Mário Grasso e Penha Rosendo terá novo sentido

Publicada em 25/09/2025 às 08h34
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), comunica à população que, a partir do dia 1º de outubro, serão implementadas alterações no sistema viário em duas regiões da cidade.
Conforme o titular da pasta, Rogério Dias, as mudanças têm como principal objetivo garantir mais segurança aos estudantes, organizar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos nos horários de embarque e desembarque escolar.
No bairro São José, a intervenção será realizada na Travessa 01, localizada em frente à Escola Municipal Mário Grasso. A via, que até então possuía circulação em mão dupla, passará a operar em sentido único, direção sul – indo da rua Cajubi para a avenida Belo Horizonte. Essa modificação tem como propósito reduzir os conflitos de tráfego que ocorrem diariamente, sobretudo em horários de pico, quando há maior concentração de veículos de pais e responsáveis pelos alunos.
Já no bairro Cristo Rei, a mudança ocorrerá na Rua Cláudio Rosella, situada em frente à Escola Municipal Penha Rosendo. Assim como na Travessa 01, a via passará a ser de mão única, mas no sentido oeste – indo da avenida Ignez Rosella para a avenida Melvin Jones.
A Prefeitura solicita a compreensão e colaboração de todos os condutores para respeitarem as orientações e lembra que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade.
