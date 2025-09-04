Tráfego na Avenida Governador Jorge Teixeira terá alteração durante Desfile da Independência em Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 10h56
Para garantir a segurança e melhorar a organização do trânsito durante a realização do Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro, que ocorrerá no domingo, às 8h, na Avenida Santos Dumont, o governo de Rondônia contará com a parceria de órgãos estaduais e municipais que implementarão mudanças no tráfego a fim de proporcionar maior conforto ao público, além de facilitar a organização das atrações e o transporte dos participantes.
De acordo com a Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), o lado direito da Avenida Governador Jorge Teixeira, entre a Vila Militar e o local do evento será fechado, sendo reservado apenas para participantes. Outro impedimento de acesso será a Rua Projetada, localizada no Bairro Nova Esperança, cuja passagem será restrita às pessoas credenciadas vindas da Avenida Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira).
Durante todo o evento, a Avenida Santos Dumont permanecerá exclusiva às apresentações do Desfile Cívico-Militar, e o acesso de veículos e pedestres ao local será limitado ao lado esquerdo da Avenida Governador Jorge Teixeira. O trecho funcionará temporariamente como via de mão dupla, garantindo o fluxo do trânsito e facilitando o acesso dos participantes ao ponto de encontro. Confira como ficará o trafego.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a nova estrutura oferecerá mais conforto e segurança para população. “O evento vem sendo preparado para que todos possam prestigiar o desfile com alegria, tranquilidade e mais comodidade”, ressaltou.
ESTACIONAMENTO
Ainda segundo a Casa Militar, um amplo estacionamento estará disponível ao público, localizado em um terreno próximo à Avenida Santos Dumont, na qual o acesso dos motoristas será feito pelo lado esquerdo da Avenida Governador Jorge Teixeira, com o objetivo de facilitar a chegada do público ao desfile, bem como contribuir para a organização e a permanência dos participantes durante todo o evento.
AÇÃO EM CONJUNTO
A ação contará com o apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), que atuarão nos pontos de interdição, auxiliando no fluxo de veículos e garantindo que a população tenha acesso facilitado ao desfile.
