Trabalho técnico elabora documentação para criação de associação de produtores da Ponta do Abunã

Publicada em 30/09/2025 às 16h17
Na varanda de sua propriedade, em Vista Alegre do Abunã, o agricultor Sinivaldo de Souza recebeu a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) com um sorriso de esperança. Foi em sua residência, no Ramal do Sargento, km 5,5, que foi dado um novo passo para a organização rural da região: a elaboração da documentação para criação da Associação dos Produtores Rurais Unidos da Ponta do Abunã (Asprupa).
Para Sinivaldo, o momento foi de conquista. “A gente sempre sonhou em ter uma associação que pudesse representar os agricultores daqui. Agora, com a ajuda da Semagric, estamos vendo esse sonho virar realidade”, afirmou o produtor.
A ação foi conduzida pela engenheira agrônoma Laís Maris Lisboa, pela assessora técnica Rosângela Perreira e pelo assessor Delcimar Fragoso Pimenta, representando o compromisso da Semagric em levar assistência técnica, orientação e apoio aos produtores que buscam mais organização e melhores condições de comercialização.
NOVA CALIFÓRNIA
No distrito de Nova Califórnia, outro importante trabalho foi desenvolvido pela equipe. Agricultores participaram de uma palestra sobre a doença conhecida como Vassoura de Bruxa, que afeta a produção da mandioca. Durante a atividade, foi realizado um diagnóstico participativo com os moradores, para identificar demandas e apontar cadeias produtivas com potencial de fortalecimento, como o cacau, o café, o peixe e a mandioca.
A engenheira agrônoma Laís Mary Lisboa destacou a importância desse processo. “O diagnóstico participativo é essencial porque ouvimos diretamente os agricultores, entendemos suas necessidades e, a partir disso, conseguimos planejar ações mais eficazes”, explicou.
Já no distrito de Extrema, a equipe conheceu de perto o sistema agroflorestal do casal de agricultores Abrelino Alves e Helena Alves, que trabalham com práticas agroecológicas. A experiência resultará em um relatório técnico, que servirá de referência para replicar o modelo em outras comunidades rurais do município.
Para Abrelino, dividir sua experiência é uma forma de fortalecer a agricultura local. “Nosso sistema agroflorestal é fruto de muito trabalho e dedicação. Ficamos felizes em ver que pode servir de exemplo para outros agricultores”, ressaltou.
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a presença da equipe técnica nos distritos é fundamental para aproximar a gestão pública das famílias do campo. “Nosso trabalho vai além da orientação técnica. Estamos ouvindo os agricultores, identificando as necessidades e construindo soluções em conjunto, para que cada comunidade tenha a chance de crescer e prosperar”, destacou o secretário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!