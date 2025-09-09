TJRO promove ações de valorização da vida em alusão ao Setembro Amarelo

Publicada em 09/09/2025 às 16h27
Para marcar a atuação do Tribunal de Justiça de Rondônia ao longo do Setembro Amarelo, mês voltado à promoção da saúde mental e valorização da vida, a Divisão de Saúde realizará uma série de atividades nas próximas semanas. A campanha será lançada nesta quarta-feira, dia 10, com um vídeo de abertura pela diretora da Disau, Rosana Feitosa.
A servidora abordará o compromisso do Tribunal com a valorização da vida e a promoção de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. O objetivo das ações institucionais é estimular a reflexão, a conscientização e o engajamento da comunidade interna sobre a importância da saúde mental e da valorização da vida, fomentando a escuta, o acolhimento e o fortalecimento de fatores protetivos no ambiente de trabalho.
Outros profissionais da Disau também farão vídeos institucionais sobre assuntos como a importância de falar e ouvir, orientação sobre busca de ajuda, papel das redes de apoio para o fortalecimento da saúde mental, sinais de alerta e fatores protetivos.
No dia 19, a psicóloga da Disau Mariângela Onofre comandará uma roda de conversa presencial, destinada ao público interno do TJRO, com o tema do manejo de estresse e ansiedade.
Live
Para encerrar a campanha, será realizada no dia 26 de setembro uma palestra virtual intitulada “Dia D: Todos pela Vida”, que será transmitida no YouTube do TJRO (youtube.com/tjronoticias). Serão ministrantes da live analistas da Divisão de Saúde, entre psicólogos, assistentes sociais e psiquiatra.
