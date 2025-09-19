Teste de bombas em adutora impulsiona obras de abastecimento de água em Porto Velho; sistema aguarda apenas a finalização das estações

Publicada em 19/09/2025 às 11h13
O teste de funcionamento das bombas da elevatória da adutora que vai levar água tratada às Zonas Sul e Leste de Porto Velho foi realizado no dia 15 de setembro, pelo governo de Rondônia, com acompanhamento da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). A avaliação contemplou os painéis de automação e controle das bombas, além do suporte de um grupo gerador, responsáveis por garantir o envio da água até os reservatórios. A iniciativa faz parte das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em parceria entre o governo estadual e federal, com recursos aplicados tanto na ampliação do sistema de captação quanto no tratamento e distribuição de água.
Atualmente, a expansão do sistema de abastecimento em Porto Velho já alcançou mais de 85% de conclusão. Entre os avanços, estão a entrega de equipamentos de medição de consumo (hidrômetros), hidrantes de combate a incêndio, misturadores de produtos para o tratamento da água bruta, conjunto motobombas para as elevatórias, mais de 71 quilômetros de rede de distribuição e 17.377 kits cavalete com hidrômetro.
Alguns sistemas estão passando pela fase de teste de pré-operação como a Estação de Tratamento de Água (ETA) de 1000l/s e a adutora de 1.400 milímetros localizada na barragem da Usina de Santo Antônio, ambas entregas já estão em uso pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd).
O contrato engloba também o fornecimento de hidrantes de passeio, dos quais estão instalados e com 17 unidades funcionando, esse equipamento serve para dar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), em Porto Velho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra representa um avanço importante. “Estamos trabalhando para garantir mais qualidade de vida à população, levando água tratada às famílias. Esse é um investimento que impacta diretamente na saúde e no bem-estar dos rondonienses”, destacou.
O secretário da Seosp, Elias Rezende, reforçou a importância da etapa de testes. “A realização do teste é um marco fundamental no avanço das obras. Com a conclusão, estamos um passo mais perto de garantir um fornecimento de água mais eficiente para a população”, destacou.
De acordo com o fiscal da obra, Leandro Borges, os resultados foram positivos. “Os testes foram feitos e está tudo perfeito para mandar a água necessária para as zonas Leste e Sul. Por enquanto, estamos aguardando a finalização das estações de tratamento para que o sistema seja colocado em funcionamento”, explicou.
MAIS ÁGUA TRATADA
Além da Capital, o governo de Rondônia concluiu neste ano a obra do sistema de implantação de água no distrito de União Bandeirantes. Antes, os moradores dependiam de poços “amazônicos” para consumo, e agora contam com água tratada, garantindo mais saúde e qualidade de vida. Foram entregues ainda, o sistema completo de captação de água bruta, uma Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade de 30 litros por segundo, reservatórios, malha de distribuição e 950 ligações domiciliares. O investimento total no distrito foi de R$ 8.253.230,82 milhões, assegurando fornecimento de água tratada para 100% da população local.
Outro município beneficiado foi Jaru, que recebeu obras de ampliação no sistema de abastecimento de água tratada, recebendo uma Estação de Tratamento com capacidade de 60 litros por segundo, reservatório de 1.000 metros cúbicos, mais de 12 quilômetros de rede de distribuição e 3.709 ligações domiciliares. O investimento totalizou R$ 10.098.645,50 milhões.
