Terceirização da saúde pública preocupa a população, Pimenta Bueno sedia e 40ª Expopib, ex-prefeito de Jaru fora das eleições de 2026

Publicada em 02/09/2025 às 14h00
Saúde – A terceirização da saúde que estaria sendo proposta pelo Governo do Estado e está num “pacote” de projetos de leis, proposições, indicações encaminhadas para discussão e votação dos deputados, foi retirada de pauta, há dias, após alerta do deputado Marcelo Cruz (PRTB-PVH). As informações é que a proposta está novamente na Ale-RO para discussão e aprovação, se for o caso. Interessante que hoje (2) estava marcada greve do pessoal da saúde, que apresentaram uma série de reivindicações. Saúde pública é obrigação do governo, é constitucional, obrigação de municípios, estados, União. Para isso são arrecadados impostos sobre impostos, geralmente “desviados” para outras finalidades, algumas escusas. Enquanto isso pessoas aguardam a meses para uma cirurgia ortopédica e não conseguem vagas devido ao processo de regulação precário da Secretaria de Estado da Saúde-Sesau.
Campanha – Ex vice-governador, ex-deputado estadual, o diretor da Empresa Eucatur, Airton Gurgacz participou recentemente de reunião com agricultores e lideranças da Asprol São Sebastião no Ramal Maria Gorda em Porto Velho discutindo as necessidades dos moradores da região. Os participantes da reunião comandada pelo presidente da Asprol, José Ferreira consideraram, que a perfuração de poços artesianos é uma medida considerada urgente para garantir o abastecimento de água potável à população. A necessidade de melhorar a qualidade do solo também esteve na pauta dos debates, assim como o fornecimento de calcário para fortalecer e ampliar a produção agrícola. A agricultura familiar é praticada na região e cerca de 300 moradores dependem dela. As prioridades serão levadas para discussão com políticos, assim como a viabilidade de atendimento. Airton estaria se preparando para voltar à política?
Exposição – A partir de hoje (2) até sábado (6) Pimenta Bueno movimenta a região central com a realização da 40ª Exposição-Feira Agrotecnológica-Expopib. Seminários, rodeio com provas dos 3 Tambores com premiação de R$ 35 mil, exposição de animais, Concurso Leiteiro com prêmios de R$ 30 mil, cursos, palestras, rodadas de negócios, shopping de touros, parque de diversões, feira gastronômica, praça de alimentação e shows musicais estão na programação. Hoje se apresenta no palco da Expopib a dupla Israel e Rodolfo. Na quarta-feira (3) se o consagrado sanfoneiro Waldonys, cantor gospel David Quinlan (4) e Leo e Rafael (5). “Estamos chegando na nossa 40ª festa, que movimenta a economia e o social de toda da região polarizada por Pimenta Bueno. A Expopib mobiliza toda a região movimentando hotéis, restaurantes e o comércio em geral”, diz o deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) um dos colaboradores e participante ativo do evento.
Federal – Quem esteve em contato com o responsável pela coluna foi o empresário de Ji-Paraná, Jônatas França, do Podemos, confirmando que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro do próximo ano. Jônatas é um excelente articulador político, já passou por secretaria na Prefeitura de Ji-Paraná e atua no ramo hoteleiro (Hotel Porto Rico) há anos. Em várias enquetes realizadas por jornalistas e órgãos de comunicação do município conseguiu votação expressiva. Jônatas tem realizado reuniões com lideranças do município, todas muito bem prestigiadas e disse que está disposto e enfrentar as urnas no próximo ano. “Sempre estive nos bastidores da política. Acreditamos, que chegou o momento de enfrentar as urnas”, disse o empresário.
Fora – Comentários nos bastidores da política eram que o ex-prefeito de Jaru, empresário João Gonçalves Júnior estaria disposto a disputar as eleições gerais do próximo ano. Após comandar Jaru durante dois mandatos seguidos, Júnior fez o sucessor, seu ex vice-prefeito Jeverson Lima (MDB) as pessoas mais ligadas a ele garantiam que a próxima meta na política seria concorrer a uma das oito vagas na Câmara Federal, missão que não seria muito difícil, pois Joãozinho tem potencial eleitoral em Jaru e região para conseguir o que seria seu objetivo político. Esta semana a conversa mudou e as mesmas lideranças garantem que Joãozinho não será candidato a nada e que tem como prioridade comandar a rede de Supermercados Gonçalves, que a cada ano amplia suas lojas e se fortalece principalmente em Porto Velho. Bom para o deputado federal Lúcio Mosquini, ex-presidente regional do MDB, que terá a reeleição facilitada.
Respigo
Missão difícil tem o governador Marcos Rocha, que assumiu recentemente a presidência do União Brasil, que se uniu em federação com o PP em nível nacional. A parceria entre os dois partidos denominada de União Progressista provavelmente terá a maior bancada no Congresso Nacional, o que é da maior importância na divisão dos recursos do Fundo Partidário para as Eleições Gerais de 2026, quando não serão eleitos e reeleitos somente prefeitos, vices e vereadores +++ Rocha, que tem pretensões de disputar uma das duas vagas ao Senado em 2026 terá que reorganizar o União Progressista no Estado. Caso a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP permaneça da Federação, também irá disputar o Senado com Rocha, pois há tempo é pré-candidata +++ A OAB-RO também está mobilizada na luta pela recomposição da aviação comercial em Rondônia, que perdeu inúmeros voos nos últimos meses. A retirada significativa dos voos, fere não os direitos básicos dos passageiros, mas também, “o desenvolvimento regional” do Estado disse o presidente da OAB-RO Marcio Nogueira +++ A Azul principalmente culpa o “excesso de judicialização” contra a empresa que fomentou os cortes nos voos. Como se a punição por falta de compromisso da empresa, fosse ignorada pela Justiça.
Comentários
