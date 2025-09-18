Tapete em vídeo de Virginia Fonseca alimenta rumores de romance com Vini Jr.

Publicada em 18/09/2025 às 10h16
Os rumores sobre um possível relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganharam novo fôlego nesta quinta-feira (18). A influenciadora publicou um vídeo em suas redes sociais, gravado na Espanha, em que aparece diante de um tapete da marca “Off-White”, semelhante ao exibido pelo jogador do Real Madrid em sua casa, em Madri.
No registro, Virginia contou ter acordado atrasada para um passeio, mas a atenção dos seguidores se voltou ao objeto no fundo da cena. A coincidência reforçou as especulações, já que esta é a segunda visita da criadora de conteúdo ao país europeu em menos de um mês.
As suspeitas de envolvimento começaram em julho, quando Virginia encerrou suas postagens mais cedo que o habitual, na mesma noite da festa de 25 anos do atacante. Desde então, internautas notaram interações frequentes entre os dois, como trocas de curtidas em publicações.
Outro detalhe que chamou atenção foi a proximidade geográfica. Enquanto o aniversário de Vini Jr. era celebrado em Mangaratiba (RJ), Virginia estava em sua mansão na mesma região. Em setembro, ela ainda compartilhou registros da visita ao estádio do Real Madrid, intensificando os comentários sobre a possível relação.
