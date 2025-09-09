Suspeito é baleado ao tentar assaltar mulher na zona Leste

Publicada em 09/09/2025 às 09h00
Um homem ainda não identificado, com cerca de 25 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (08) após tentar assaltar uma mulher na Avenida Guaporé, próximo ao Cemetron, bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho.
Segundo apurado, o suspeito estava na garupa de uma motocicleta junto com um comparsa quando desceu armado com um revólver calibre 32 e anunciou o assalto. No entanto, um policial penal que passava pelo local percebeu a ação criminosa e reagiu, atirando contra o assaltante.
O homem foi atingido e caiu ao chão agonizando. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, isolou a área e acionou o Samu. O suspeito recebeu atendimento emergencial e foi levado em estado grave para o Hospital João Paulo II.
O comparsa conseguiu fugir e está sendo procurado. O caso foi registrado no Departamento de Flagrantes da Polícia Civil como tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo.
