Sucesso de público: palestra sobre licitações públicas lota auditório do Sebrae em Rolim de Moura

Publicada em 25/09/2025 às 08h51
Na noite desta terça-feira (23), o auditório do Sebrae de Rolim de Moura ficou lotado com a presença de empresários, empreendedores e interessados em aprender mais sobre licitações públicas. O evento, promovido pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, foi ministrado pela especialista Sirlene Vieira, que compartilhou orientações práticas e estratégicas sobre como participar de processos licitatórios e ampliar as oportunidades de negócio.
Com uma linguagem clara e objetiva, a palestrante abordou temas como processo licitatório, tipos de licitação, documentação necessária e dicas para que microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (MPE) e empresários em geral possam se posicionar melhor em disputas públicas.
A responsável pela Sala do Empreendedor na Prefeitura, Edinalva Diana Vieira, destacou a importância da participação: “Nosso objetivo é orientar e capacitar os empresários locais para que aproveitem as oportunidades que as licitações públicas oferecem. É uma forma concreta de fortalecer os negócios e impulsionar a economia do município”.
O prefeito Aldo Júlio também incentivou os empreendedores a participarem ativamente: “Queremos que nossos empresários participem cada vez mais das licitações, porque isso movimenta a economia e mantém os recursos circulando em Rolim de Moura. A Prefeitura é parceira e fomenta o desenvolvimento econômico do município”.
O evento foi considerado um sucesso pela organização, evidenciando o interesse dos empresários em buscar qualificação e explorar novas oportunidades de crescimento no mercado local.
