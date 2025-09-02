Sobe para mais de 1.400 número de mortos em terremoto de magnitude 6,0 no Afeganistão

Publicada em 02/09/2025 às 10h12
O número de mortos causados por um terremoto de magnitude 6,0 que atingiu o leste do Afeganistão subiu para 1.411, afirmou o governo do país nesta terça-feira (2).
Outras 3.200 pessoas ficaram feridas por conta do tremor, um dos piores dos últimos anos no país e que deixou também um rastro de destruição.
O terremoto ocorreu em uma área extremamente montanhosa e de construções precárias, com muitas casas feitas de argila e, por isso, a localização dos corpos levou mais de um dia.
Vilarejos inteiros foram destruídos, segundo autoridades. Mais de 8 mil casas foram afetadas.
O terremoto, que já é um considerado um dos mais destruidores da longa lista de tremores recentes no Afeganistão, ocorreu entre as províncias Kunar e Nangarhar, região de fronteira com o Paquistão e a cerca de 200 quilômetros da capital Cabul.
A área também já vinha sendo fortemente afetada por chuvas e enchentes nas últimas semanas.
O epicentro ocorreu a apenas 8 quilômetros da superfície, uma profundidade considerada baixa para terremotos e que torna os tremores mais fortes. A intensidade fez com que o terremoto fosse sentido também em Cabul e até em Islamabad, capital paquistanesa.
