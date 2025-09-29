Sistema on-line agiliza vacinação de cães e gatos em Porto Velho

Publicada em 29/09/2025 às 11h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), disponibiliza o Sistema de Vacinação Pet, uma ferramenta on-line que democratiza o acesso aos agendamentos de vacinas para cães e gatos a domicílio, e permite atender até condomínios e vilas residenciais.
Durante uma dessas ações, realizada pelo Centro de Zoonoses, moradores da Vila Residencial 14 Bis, no bairro Industrial, puderam imunizar seus animais na última sexta-feira (26).
Além das campanhas móveis, a vacinação está disponível sob demanda nos dois pontos fixos: na avenida Mamoré, nº 11, bairro Cascalheiras e no Trailer no Parque Circuito. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Segundo o Centro de Zoonoses, é só chegar e vacinar.
A iniciativa foi bem recebida pelos moradores da Vila 14 Bis. A comunicadora Caroline Guimarães, que se mudou do Rio de Janeiro para Porto Velho em 2023, aproveitou a campanha para vacinar sua cadelinha Amora. “Eu achei muito importante, porque a vacina da Amora já estava para vencer agora em setembro. Foi uma oportunidade da gente conhecer essa iniciativa da Prefeitura. São tantas vacinas que a gente precisa dar, e ter uma campanha como essa é fundamental. Nunca tinha visto nada parecido em outro lugar”.
O militar Mateus Martins, tutor do Pingo - de um ano de idade, destacou a praticidade do atendimento. “Achei muito bem organizado e rápido. É a primeira vez que vejo esse tipo de serviço chegando até a comunidade, sem a gente precisar correr atrás. Fiquei satisfeito com a qualidade e com a atenção dos profissionais”.
SAÚDE
O gerente da Divisão de Controle de Zoonoses, Lincoln Pereira, reforçou a importância da campanha. “A satisfação é muito grande em cuidar da saúde pública e do bem-estar dos animais. A vacinação contra a raiva garante segurança à população, já que a doença é letal em caso de transmissão. Desde 2003 não registramos nenhum caso em Porto Velho, e manter esse índice depende da imunização contínua. Além disso, o agendamento permite atender residências com mais de 10 animais, facilitando o trabalho dos tutores”.
BALANÇO
A veterinária Aline Laurindo, responsável pela mobilização da Vila 14 Bis, explicou que a procura foi significativa. “Identificamos que muitos animais estavam com a vacinação vencida. Entramos em contato com o Centro de Zoonoses, que prontamente agendou a ação. Hoje estamos vacinando entre 90 e 100 animais da comunidade, o que representa um avanço importante para a saúde de todos”.
O Centro de Zoonose reforça ainda que tutores com dez ou mais animais podem solicitar que a equipe vá até a residência. Já idosos, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades especiais também têm direito ao atendimento domiciliar.
