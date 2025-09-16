Publicada em 16/09/2025 às 14h06
Ji-Paraná será um dos 28 municípios da região Norte que receberão alertas de demonstração da ferramenta “Defesa Civil em Alerta” para mostrar o funcionamento do dispositivo na prática.
O dispositivo foi criado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para proteger a população em casos de desastres naturais. Ele é um sistema que utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco iminente.
Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito. A abrangência depende da cobertura de telefonia móvel e da compatibilidade dos dispositivos com as redes 4G ou 5G.
Porto Velho, Ji Paraná, Ariquemes e Vilhena serão os municípios rondonienses que receberão os alertas. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), o teste vai ocorrer às 14h20 de sábado (20).
“O alerta vai aparecer nas telas de todos os aparelhos que estiverem ligados, e eles podem soar mesmo no modo silencioso. Caso a pessoa receba uma mensagem no celular dela nesse horário, não se assuste: trata-se apenas de uma demonstração”, esclareceu a coordenadora da Compdec, Meire Zanettin.
“O objetivo do Defesa Civil Alerta é avisar e orientar as famílias que moram em locais de risco, como áreas sujeitas a deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos, chuvas de granizo e vendavais, contribuindo para a segurança das pessoas”, destacou a coordenadora.
Não é necessário nenhum tipo de cadastro prévio. O aviso chega automaticamente a todos os dispositivos conectados à área de cobertura da rede de telefonia. Contudo, devido à abrangência da rede, municípios vizinhos também poderão receber o alerta.
O sistema tem a finalidade de complementar outras ferramentas de alerta já existentes, ampliando a capacidade de prevenção e mitigação de desastres.
Texto: Jairo Ardull/ Compdec
