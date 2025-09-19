Sistema Defesa Civil Alerta será acionado em demonstração pelo governo de RO neste sábado, 20

Publicada em 19/09/2025 às 15h43
Em caráter de demonstração o Sistema Defesa Civil Alerta será acionado neste sábado às 14h20 pelo governo de Rondônia. O acionamento ocorrerá nas cidades de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena, com emissão de alerta sonoro e notificação nos celulares da população. A Defesa Civil Estadual Alerta utiliza tecnologia de transmissão via telefonia celular e tem como objetivo complementar as ferramentas já existentes de aviso e alerta, prevenindo os impactos de desastres naturais ou tecnológicos. O sistema enviará mensagens claras e diretas às pessoas que se encontrarem em áreas de risco iminente, como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra, vendavais e chuvas de granizo dentre outros.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o sistema é uma iniciativa que previne riscos e pode salvar vidas, principalmente para as pessoas que vivem próximas aos rios ou em regiões com maior probabilidade de incidentes naturais.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado, através do Coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, reforçou que a ação ocorrerá em todo o Brasil, “O trabalho é coordenado pela Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O alerta chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura 4G e 5G, sem necessidade de cadastro prévio.”
O alerta será transmitido por meio da tecnologia conhecida como “Alerta de Emergência Sem Fio”, que envia mensagens diretamente para os celulares das pessoas em áreas de risco. A mensagem aparecerá na tela do aparelho, mesmo que ele esteja em uso, e poderá vir acompanhada de um sinal sonoro semelhante a uma sirene, a depender da gravidade da situação.
É importante destacar que esta ação é apenas uma demonstração do sistema, que será utilizado em casos reais de emergência para proteger e orientar a população.
