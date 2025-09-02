Publicada em 02/09/2025 às 08h23
Diante de perseguições a servidores da rede estadual e intimidações direcionadas à Diretoria Executiva, o SINTERO realizou, nesta segunda-feira, uma Assembleia Virtual para definir encaminhamentos que enfrentem essas situações.
A presidenta do SINTERO enfatizou que a entidade se manterá firme diante dessas situações e que a continuidade da luta se dará por meio de procuração individual, garantindo que cada servidor ou servidora possa recorrer ao sindicato, seja pela sede administrativa do SINTERO ou pela regional mais próxima, caso se sinta assediado, perseguido ou vítima de qualquer retaliação.
Atualmente, o SINTERO representa cerca de 21 mil filiados, nas esferas municipal, estadual e federal, profissionais da educação que contam com a atuação de um sindicato que há mais de 36 anos luta pela defesa dos direitos da categoria. Neste momento, a entidade permanece ao lado da categoria, atuando com firmeza e determinação para garantir que os direitos conquistados não sejam ignorados.
O sindicato ressaltou que, conforme o artigo 8º, inciso V, da Constituição Federal de 1988, os trabalhadores e trabalhadoras têm direito à liberdade e à autonomia sindical, podendo se organizar e decidir livremente sobre sua participação em movimentos coletivos. O SINTERO destaca que a greve da rede estadual foi uma expressão dessa liberdade, motivada pela insatisfação da categoria com as propostas do governo, e os direitos dos profissionais não devem, de forma alguma, ser comprometidos.
Arte: Jacson Pessoa
Comentários
Seja o primeiro a comentar!