SINJUR fortalece parceria com Sicoob para oferecer mais benefícios financeiros aos servidores

Na manhã desta quarta-feira (17), o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) se reuniu com representantes da cooperativa de crédito Sicoob para tratar de novas iniciativas voltadas ao bem-estar financeiro dos filiados. O encontro foi conduzido pelas representantes Camila e Saiend, da equipe Sicoob, e contou com a presença dos diretores Rafael Campanha e Jefferson Thiago e o presidente André Coelho.
Entre os principais pontos debatidos, destacou-se a criação de uma Clínica Financeira, projeto que pretende oferecer consultoria personalizada para servidores endividados ou que desejem reorganizar suas finanças. A proposta é levar orientação e soluções práticas de forma gratuita, sem necessidade de ser correntista ou cooperado, desde que o interessado seja filiado ao SINJUR.
Outro tema em pauta foi a implementação do pagamento recorrente do PLASJUD, o plano de assistência jurídica do sindicato. A ideia é permitir que os filiados cadastrem o cartão de crédito e tenham débito automático da mensalidade, facilitando o controle financeiro e garantindo praticidade semelhante a serviços de assinatura.
A parceria também prevê a presença do Sicoob em eventos e viagens organizados pelo SINJUR, como as edições com aposentados e outras programações pelo interior do Estado, oferecendo brindes, orientação financeira e divulgação dos serviços da cooperativa diretamente aos servidores. Além de uma parceria no PodCast do sindicato (Live SINJUR), oferecendo benefícios durante a programação.
Com essa aproximação, SINJUR e Sicoob pretendem ampliar as oportunidades de educação financeira, crédito consciente e soluções personalizadas para os servidores do Judiciário, reforçando o compromisso com a qualidade de vida e o fortalecimento econômico da categoria.
