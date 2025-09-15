SINJUR fortalece a luta pela Polícia Judicial com a articulações em evento nacional

Publicada em 15/09/2025 às 14h39
O diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia (SINJUR), Rafael Campanha, participou do III Congresso Nacional dos Agentes de Polícia Judicial e Encontro de Gestores, realizado de 10 a 12 de setembro, em Vitória (ES), e retornou com conquistas relevantes para o fortalecimento da segurança institucional do Judiciário rondoniense.
Durante o evento, Campanha manteve diálogo direto com Igor Mariano, diretor do Departamento Nacional de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela segurança pessoal do Presidente do STF. Na conversa, foi articulada uma visita oficial a Porto Velho para apresentar os benefícios e as vantagens da implantação da Polícia Judicial, reforçando a importância do tema para a segurança daqueles que trabalham no Judiciário bem como de todos que necessitam de seus serviços.
Outro avanço importante foi a reunião com o Conselheiro João Paulo Schoucair, integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e presidente do Comitê de Segurança do órgão. Na oportunidade, Schoucair também aceitou o convite para vir a Rondônia e ministrar uma palestra sobre o fortalecimento da segurança do Poder Judiciário.Essas articulações demonstram a capacidade de representação do SINJUR em eventos de alcance nacional e reforçam a construção de uma rede estratégica de contatos em defesa dos servidores e da implementação da Polícia Judicial no estado.
O congresso, promovido pela Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário (Agepoljus), reuniu autoridades e especialistas em segurança pública, que debateram temas como a evolução da Polícia Judicial, técnicas de investigação, gestão de crises e a doutrina nacional de segurança para os tribunais brasileiros.
Com a participação ativa de Rafael Campanha, o SINJUR amplia sua presença em debates nacionais e fortalece o compromisso de trazer para Rondônia experiências e soluções que reforcem a segurança institucional e valorizem os servidores do Judiciário.
