Sine Municipal impulsiona capacitação e geração de empregos em Porto Velho

Desde o início do ano, a Prefeitura de Porto Velho vem impulsionando a empregabilidade com uma série de iniciativas, através do Sine Municipal, que facilitam o acesso à qualificação profissional e principalmente a inserção no mercado de trabalho.
Os serviços do Sine Municipal têm como objetivo apoiar moradores do município na preparação para o mercado de trabalho, oferecendo atendimento gratuito que inclui elaboração e revisão de currículos, treinamento para entrevistas, informações sobre cursos de capacitação e orientação sobre empreendedorismo.
A orientação profissional do departamento de trabalho visa aumentar a empregabilidade e contribuir para o desenvolvimento econômico local, disponibilizando atendimento presencial com suporte personalizado e encaminhamento para oportunidades de trabalho, auxiliando o trabalhador na definição de perfil profissional, direcionamento para o mercado de trabalho e identificação de oportunidades de capacitação.
Entre os serviços oferecidos pelo Sine estão: testes de perfil e orientação de carreira, oficinas de elaboração de currículo e preparação para entrevistas, encaminhamentos para vagas de emprego compatíveis e ainda informações sobre cursos de capacitação e programas de qualificação.
De acordo com o responsável da Divisão da Zona Central, Adriano Matozo, O Sine integra a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), que tem como objetivo além de promover cursos gratuitos, também em parceria com instituições de ensino e capacitação profissional.
“A gente sempre alerta que a inscrição é feita no Sine Municipal, presencialmente ou por canais de comunicação disponibilizados pela Semdec. O principal pré-requisito é estar cadastrado no Sine. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e currículo atualizado”, disse Adriano Matozo.
Ainda segundo o Sine, após a orientação, o trabalhador pode ser encaminhado para entrevistas de emprego, cursos de capacitação e continuar participando de ações promovidas pela secretária. A dica da secretaria é que o candidato acompanhe o site, as redes sociais oficiais da Semdec, participe das ações, feiras de emprego e capacitações divulgadas periodicamente.
Os candidatos podem comparecer nos endereços: rua General Osório, 81, Centro, e Praça CEU, Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Os contatos para informações são: (69) 3901-6414 / (69) 3901-6414 / (69) 9 8473-8546 / (69) 9 8473-3411.
