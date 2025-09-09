Sine Municipal de Porto Velho informa vagas de emprego e serviços para os trabalhadores

Publicada em 09/09/2025 às 11h06
O Sine Municipal de Porto Velho disponibiliza diversas vagas de emprego esta semana. Entre elas, existem oportunidades para motorista, entregador, auxiliar de cobrança, vendedor interno, auxiliar de depósito, vendedor externo, gerente de eventos, auxiliar de cozinha, gerente operacional, repositor de frios, assistente de panificação, empregada doméstica, auxiliar administrativo, técnico em segurança do trabalho e coordenador de TI.
Interessados em ingressar no mercado de trabalho devem ir pessoalmente à sede do Sine para cadastrar seus currículos. Além do cadastro e encaminhamento do profissional para vagas disponíveis, a equipe do Sine também oferece orientação profissional, confecção de currículos, entrada no seguro-desemprego e auxílio na conta gov.br.
O Sine Municipal está localizado na rua General Osório, nº 81, Centro. A outra unidade fica na Praça CEU, à rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek (JK), na zona Leste da cidade. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Em caso de dúvidas basta entrar em contado pelos telefones (69) 3901-6414, (69) 98473-8546 ou ainda no (69) 9 8473-3411.
CLIQUE AQUI E CONFIRA TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS
Texto: Augusto Soares
