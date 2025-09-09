SINDSEF-RO leva Encontro de Aposentados e Pensionistas a mais cinco coordenações

Publicada em 09/09/2025 às 08h29
Dando continuidade às ações voltadas para a valorização dos servidores públicos inativos, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO iniciou nesta segunda-feira (08) mais uma etapa do Encontro de Aposentados e Pensionistas, com a primeira parada no município de Costa Marques.
A atividade contou com a presença da comitiva do Sindsef/RO, formada pelo presidente Almir José, e pelas diretoras Iracema Sena, Flávia Hiromi Takahashi e Maria Mazarello, que deram início à programação regional, reforçando o compromisso do sindicato com os filiados aposentados e pensionistas.
Durante sua fala, o presidente Almir José agradeceu ao coordenador regional Ronaldo Justiano e a todos os membros e funcionários da Coordenação Regional de Costa Marques pelo empenho, acolhimento e organização local do evento. “É graças à dedicação das coordenações que conseguimos levar essa ação a todas as regiões do estado, com carinho e respeito por aqueles que ajudaram a construir o serviço público em Rondônia”, destacou.
O evento também contou com a presença do prefeito de Costa Marques, Dr. Fabiomar, que prestigiou o Encontro e reconheceu a importância da valorização dos servidores aposentados no fortalecimento da comunidade local.
Além dos momentos de confraternização, o público teve a oportunidade de assistir ao documentário “Fragmentos”, que retrata as memórias, lutas e conquistas dos servidores que marcaram a história do funcionalismo público no estado.
A programação segue durante a semana nos seguintes municípios:
09/09 (Terça-feira): Nova Brasilândia
10/09 (Quarta-feira): Alta Floresta
11/09 (Quinta-feira): Rolim de Moura
12/09 (Sexta-feira): Alvorada do Oeste
