SINDSEF-RO convoca os servidores da Funasa para regularizar pendências documentais

Publicada em 08/09/2025 às 08h54
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) convoca os servidores da Funasa, relacionados na lista abaixo, para que procurem a Sede Administrativa em Porto Velho ou as Coordenações Regionais a fim de regularizar pendências documentais.
Importante: servidores que participam da mesma ação, mas não têm o nome na lista, não precisam comparecer, pois sua documentação já está atualizada.
O Sindsef reforça a importância de manter documentos e contatos sempre atualizados junto às coordenações regionais, para evitar prejuízos em ações judiciais e administrativas, bem como para prevenir tentativas de golpe.
O presidente do Sindsef/RO, Almir José Silva, destaca que a entidade está constantemente empenhada em buscar soluções para as demandas de todas as categorias de filiados. Ele orienta que, em caso de dúvidas sobre o andamento de ações, os servidores devem buscar informações exclusivamente pelos canais oficiais do sindicato.
Confira os nomes dos convocados no link a seguir: https://sindsef-ro.org.br/sindsef-convoca-servidores-da-funasa-com-pendencias-de-documentos/
