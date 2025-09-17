Sindsef anuncia que parecer sobre reenquadramento de NA para NI poderá sair nos próximos dias

Publicada em 17/09/2025 às 16h42
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) anunciou nesta quarta-feira (17), uma importante atualização sobre a luta pelo reenquadramento dos servidores da transposição do Nível Auxiliar (NA) para o Nível Intermediário (NI). Segundo informações repassadas durante reunião realizada na sede administrativa do sindicato, em Porto Velho, o parecer jurídico que trata do tema está em fase final de análise pela Consultoria Jurídica (Conjur), com expectativa de conclusão nos próximos dias.
“Temos uma expectativa positiva de que os argumentos apresentados pelo Sindsef sejam acatado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). Assim que o parecer for divulgado, teremos clareza sobre os próximos passos e poderemos avançar na solução definitiva do reenquadramento do NA para o NI”, afirmou o advogado Elton Assis, do Escritório Fonseca & Assis, responsável pela assessoria jurídica do sindicato.
O presidente do sindicato, Almir José da Silva, ressaltou o avanço nas negociações, ressaltando o papel da fé e da perseverança diante dos obstáculos enfrentados ao longo do processo. “Foram muitas pedras no caminho, mas elas serviram de alicerce para que hoje pudéssemos trazer essa boa notícia de expectativas positivas aos nossos servidores”, declarou Almir.
O diretor jurídico do Sindsef, Francisco Torres (Pimpolho), destacou a persistência da entidade e o compromisso com os direitos dos servidores. “Tentaram desqualificar nosso trabalho, mas nunca desistimos. O que é legal tem que ser aplicado. O que é direito deve ser reparado”, afirmou o diretor ao destacar a importância da união de todos em mais uma etapa do processo.
A importância da articulação política no processo, inclusive com apoio de parlamentares de fora do estado, foi ressaltada pelo vice-presidente do Sindsef, Mário Jorge. “É uma luta que, muitas vezes, parece impossível. Mas seguimos firmes, até as últimas consequências. Agradecemos ao Dr. Elton e sua equipe, que estiveram presentes em todas as reuniões da diretoria em Brasília, sem medir esforços”, destacou.
O evento contou com a participação presencial de servidores na capital e também teve grande engajamento online, com mais de 200 participantes acompanhando a transmissão ao vivo. O Sindsef reforça seu compromisso em manter os servidores informados e mobilizados enquanto aguarda a divulgação oficial do parecer.
