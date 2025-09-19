Show gospel abre as festividades do aniversário de Porto Velho em clima de celebração

Publicada em 19/09/2025 às 16h05
As celebrações pelos 111 anos de Porto Velho terão início no dia 1º de outubro, em clima de fé e espiritualidade. O primeiro grande evento da programação oficial será o show gospel, que promete emocionar a população com apresentações de artistas locais e uma atração nacional de destaque: a dupla Jeferson e Suelen.
A noite será marcada por momentos de união, alegria e devoção, em um espaço preparado especialmente para receber as famílias porto-velhenses.
Além de promover a cultura local, o evento pretende oferecer um ambiente acolhedor, onde a população possa compartilhar momentos de fé e convivência. O show gospel se firma como um dos pontos altos da programação, reunindo diferentes públicos em torno da música.
PROGRAMAÇÃO
• José Roberto
• Banda EA Sounds
• Gêmeas Vitória e Rebeca
• Show nacional com Jeferson e Suelen.
As comemorações seguem até o dia 5 de outubro, com uma agenda diversificada que inclui shows, apresentações culturais, atividades esportivas e ações espalhadas por diferentes pontos da capital. O objetivo é valorizar a cultura local, oferecer momentos de lazer e promover a integração da comunidade.
O show gospel marca apenas o começo da maior festa já realizada em Porto Velho, reunindo tradição, cultura e modernidade em homenagem aos 111 anos da capital rondoniense.
