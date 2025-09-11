SETEMBRO LARANJA: Encontro de Saúde promove cultura de segurança do paciente e prevenção de infecções em hospitais

Publicada em 11/09/2025 às 16h04
Estudantes e profissionais da área da saúde participaram, na terça-feira (10), da abertura do XII Encontro Estadual de Segurança do Paciente e do VIII Encontro de Controle de Infecção Hospitalar, realizado no Teatro Estadual Guaporé, em Porto Velho. A programação também foi marcada por homenagens às equipes de unidades de saúde do Estado que se destacaram em 2024.
Promovido pelo governo de Rondônia e coordenado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa-RO), o evento segue até sexta-feira (12) com o objetivo de fortalecer a cultura de segurança do paciente e ampliar as estratégias de prevenção de infecções em hospitais. A iniciativa integra a programação do “Setembro Laranja”, campanha dedicada à mobilização pela melhoria da qualidade no atendimento à saúde.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o compromisso do estado em garantir atendimento de excelência. “Estamos investindo em capacitação e fortalecendo a estrutura das unidades hospitalares para que cada pessoa tenha acesso a um atendimento humanizado. Segurança do paciente significa salvar vidas e assegurar respeito ao cidadão”.
INTEGRAÇÃO E RECONHECIMENTO
O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou a importância da integração entre profissionais e sociedade. “A segurança do paciente é uma construção
coletiva. Quando unimos esforços, conseguimos prevenir infecções e garantir um ambiente mais seguro. O “Setembro Laranja” reforça essa mobilização e valoriza o empenho daqueles que trabalham diariamente para oferecer um cuidado em saúde mais humano e qualificado”, pontuou.
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, a homenagem é também um incentivo para as equipes hospitalares. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, valorizando as unidades que seguem protocolos nacionais e promovem a qualidade no atendimento. É uma forma de inspirar outros serviços a alcançar padrões ainda mais elevados”, afirmou.
A programação segue nos dias 11 e 12, com palestras e oficinas técnicas, conduzidas pelas especialistas, Luciana Nogueira e Camila Fernanda dos Santos, do Ministério da Saúde. As ações continuam neste mês, nos dias 18 e 19, com a realização de Pit Stop educativo, que serão realizados em Porto Velho, das 08h às 9h30, como parte da campanha “Setembro Laranja”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!