Servidores recebem curso de Educação Ambiental e Consumo Racional de Recursos

Com o intuito de capacitar servidores públicos municipais para garantir o correto cumprimento das normas e a melhoria contínua das boas práticas de gestão, trabalhadores lotados em várias secretarias da Prefeitura de Porto Velho participaram do Curso de Educação Ambiental, Sustentabilidade, Consumo Racional de Recursos, Gestão de Resíduos e Marco Regulatório de Água e Saneamento Básico.
O curso iniciou no último dia 25 e foi concluído na manhã de quinta-feira (28). No total, 30 profissionais de diversas secretarias municipais como a Sema, Semesc, Emdur, Semagric, Semad, Seinfra, Semdec e Semur participaram das aulas ministradas no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon).
“A qualificação dos profissionais é essencial para promover a educação ambiental, a sustentabilidade, o consumo racional de recursos, a gestão adequada de resíduos e o entendimento do marco regulatório de água e saneamento básico”, enfatizou Vinícius Miguel, titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).
O secretário ressaltou que essa formação contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e assegura a preservação ambiental, o uso consciente dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida da população.
Vinícius Miguel também destacou que a Prefeitura de Porto Velho, na gestão do prefeito Léo Moraes, promove investimentos em capacitação continuada que qualificam os servidores para que desempenhem suas funções com base em decisões bem fundamentadas. Desta forma, evita falhas operacionais, previne danos ao erário e assegura a conformidade com os marcos regulatórios e as exigências dos órgãos de controle.
“A formação também contempla o desenvolvimento de habilidades relacionadas à sustentabilidade, consumo consciente, gestão de resíduos sólidos e aos novos parâmetros legais relativos à água e ao saneamento básico, que são temas centrais para a efetividade das políticas públicas ambientais", afirmou.
CONTEÚDO
Entre outros temas, o curso tratou sobre diagnóstico dos desafios ambientais e saneamento da cidade, como promover a consciência coletiva, uso consciente da água, reaproveitamento de materiais recicláveis, manejo adequado de resíduos e responsabilidade compartilhada.
Também foram abordados assuntos como a Agenda 2030 das Nações Unidas, aspectos de governança, estratégias e gestão, alinhamento entre instrumentos de gestão e Plano Diretor de Logística Sustentável, entre outros.
