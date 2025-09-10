Serviços de patrolamento e drenagem são realizados na Linha 9 da rodovia 010

Publicada em 10/09/2025 às 15h03
O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), está executando serviços de patrolamento e drenagem na Linha 9, trecho da rodovia 010, que liga o município de Alvorada do Oeste a Nova Brasilândia. As melhorias visam garantir maior segurança e trafegabilidade para moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam a via diariamente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é assegurar que as estradas esteja em boas condições, garantindo o escoamento da produção agrícola e a qualidade de vida da população.
O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, destacou a importância do trabalho preventivo. “Estamos intensificando os serviços de manutenção nas estradas não pavimentadas para evitar transtornos futuros. O patrolamento e as ações de drenagem permitem melhor escoamento da água da chuva, evitando pontos críticos e proporcionando mais segurança para quem trafega pela rodovia”, ressaltou.
O Residente da 7ª residência regional do DER em Alvorada do Oeste , Carlos Leandro Oliveira , destacou a importância da obra para os moradores e produtores rurais. “São 37 quilômetros de estrada que melhoram a vida da comunidade. Com a via patrolada e a drenagem feita, o transporte escolar tem mais segurança, os agricultores conseguem escoar a produção sem dificuldade e até o acesso a serviços de saúde e comércio fica mais rápido. É um benefício para todos nós”, afirmou.
As ações na Linha 9 fazem parte do cronograma de manutenção contínua do DER, que segue atendendo trechos estratégicos em diferentes regiões do estado.
