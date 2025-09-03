Semusa promove ação de saúde e prevenção em parceria com a Energisa

Publicada em 03/09/2025 às 08h57
Na manhã desta terça-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), por meio do Serviço de Assistência Especializada (SAE), realizou uma ação voltada à prevenção e promoção da saúde junto aos colaboradores da Energisa, dentro da programação da SIPAT.
Durante a atividade, foram oferecidos testes rápidos para hepatites virais, sífilis e HIV, possibilitando diagnóstico precoce, orientação e, quando necessário, encaminhamento para tratamento. A equipe foi composta por enfermeiros, agentes comunitários de saúde e médico, garantindo acolhimento e cuidado integral aos trabalhadores.
A coordenadora do SAE, fisioterapeuta Elienai Brito, destacou a relevância da iniciativa. “Atitudes como essa fortalecem a promoção da saúde, reforçando que cuidar de si é também cuidar do próximo”, afirmou.
A secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, também ressaltou a importância da ação em parceria com a Energisa. “Essas ações aproximam a saúde da comunidade e incentivam a prevenção como prática essencial no dia a dia”, disse.
A atual gestão da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, reafirma o compromisso em promover ações que aproximam o cuidado da comunidade. Iniciativas como essa fortalecem a prevenção e demonstram o empenho da administração em garantir qualidade de vida e bem-estar para todos os cidadãos.
