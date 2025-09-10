Semus promove mais uma etapa de imunização durante o evento “Desafio Verde”

Publicada em 10/09/2025 às 14h56
Campanha de vacinação será integrada ao evento no dia 13 de setembro, a partir das 14h, no Shopping Jardins de Vilhena
Com o objetivo de ampliar a adesão às vacinas, fortalecer a cobertura vacinal e sensibilizar a comunidade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do Setor de Endemias, realizará, durante as atividades do evento “Desafio Verde”, mais uma etapa de imunização e atualização da caderneta de vacinas. As doses estarão acessíveis para todos os públicos a partir de 02 meses de idade.
Os imunizantes disponibilizados seguirão o calendário oficial do Governo Federal, garantindo a regularização completa da caderneta de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Já a vacina contra a gripe será oferecida somente em novembro, conforme programação definida pelo Governo do Estado.
Além da vacinação, o Desafio Verde contará com diferentes atrações gratuitas para toda a família: corrida, apresentações culturais, espaços de lazer, orientações de saúde e ações de educação ambiental. O evento ocorrerá no dia 13 de setembro (sábado), a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Jardins de Vilhena.
A inclusão da ação de imunização no evento reforça o compromisso do município em facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e em destacar a relevância da vacinação como medida essencial de prevenção e proteção coletiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!