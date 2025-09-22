Semtran mantém serviço de migração de créditos do ComCard para o Bipay

Publicada em 22/09/2025 às 11h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), segue realizando o serviço de transferência de créditos remanescentes do cartão ComCard para o novo sistema de bilhetagem eletrônica, o Bipay.
Até o momento, 2.336 usuários já foram atendidos, resultando na movimentação de R$ 480.007,17 em créditos. O processo faz parte da modernização do transporte coletivo da capital, garantindo mais agilidade, transparência e controle no sistema.
O atendimento é feito exclusivamente na sede da Semtran, localizada na avenida Amazonas, nº 698, bairro Santa Bárbara. Não há prazo limite para realizar a migração.
COMO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA
Para migrar os créditos do ComCard para o Bipay, os usuários devem apresentar:
-O cartão antigo do ComCard;
-Documento de identificação com foto;
-O aplicativo Bipay instalado no celular.
EMPRESAS
As empresas que fornecem vale-transporte aos seus colaboradores também podem realizar a transferência de cartões corporativos. Nesse caso, um responsável pode comparecer à Semtran com os cartões para efetivar a migração, sem necessidade da presença individual dos funcionários.
INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelo telefone (69) 98471-1870 ou buscar atendimento direto na Semtran.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!