Semosp restaura bloquetes da rua Rio Guaporé, no Dom Bosco

Publicada em 04/09/2025 às 08h42
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue realizando melhorias nas ruas do município. Todos os dias, equipes de recuperação de ruas atuam conforme cronograma definido pelo prefeito Affonso Cândido (PL), priorizando as principais necessidades da população.
Nesta quinta-feira (04), a rua Rio Guaporé, no bairro Dom Bosco, entre as ruas Mato Grosso e Seis de Maio, no primeiro distrito, recebe serviços de restauração no pavimento em bloquetes. O objetivo da Semosp é garantir mais segurança e melhor qualidade de vida para moradores.
A Prefeitura de Ji-Paraná mantém a recuperação das ruas com pavimento em bloquetes. A meta é atender tanto as principais avenidas quanto os bairros mais afastados da região central, aproveitando o período de estiagem para ampliar a quantidade de serviços realizados.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, algumas regiões do município demandam mais atenção. “Nosso município tem bairros que precisam de mais cuidados que outros. Alguns foram esquecidos por gestões anteriores e outros receberam um trabalho de qualidade insuficiente”, destacou.
