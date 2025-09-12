Semosp intensifica manutenção na iluminação pública de Ji-Paraná

Publicada em 12/09/2025 às 08h21
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando o trabalho de manutenção corretiva na rede de iluminação pública, atendendo ruas e avenidas dos bairros dos dois distritos. A medida, determinada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), tem como objetivo garantir mais conforto, comodidade e segurança à população.
Na noite de quarta-feira (10), os serviços contemplaram a Rua Menezes Filho, no bairro Dois de Abril; Rua Rio Jaru, bairro Dom Bosco; Rua Noruega, bairro São Cristóvão; Rua Uruguai, bairro Jardim das Seringueiras; Avenida Aracajú, bairro Cafezinho; Avenida Maringá, bairro Nova Brasília; e Rua Vicente Sabará Cavalcante, no bairro Duque de Caxias.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, a ação é realizada de forma contínua em toda a cidade, atendendo a todos os bairros. “Esse trabalho consiste na substituição de materiais danificados, troca de lâmpadas queimadas, reparos em braços, reatores e outros equipamentos afetados, principalmente durante o período chuvoso, mas que estão sendo corrigidos pelas nossas equipes de manutenção preventiva e corretiva”, destacou.
A Semosp reforça que os moradores podem solicitar reparos na iluminação pública sempre que identificarem problemas em seus bairros, por meio do WhatsApp/telefone (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, Jardim dos Migrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!