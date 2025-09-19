Semes oferece aulas gratuitas de dança para a população

Publicada em 19/09/2025 às 08h40
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), está oferecendo aulas gratuitas de dança para toda a população.
As atividades acontecem em três locais da cidade: às segundas e quintas-feiras, no Cedel BNH; às terças e sextas-feiras, na Praça Jardim dos Migrantes; e às quartas-feiras, no Distrito Nova Londrina. Todas as aulas iniciam às 19 horas.
Para participar, basta comparecer nos dias e horários das atividades e realizar a matrícula diretamente no local com os instrutores Lu Miranda e Nandy.
As aulas são abertas ao público e contemplam diversos ritmos, atendendo a uma determinação do prefeito Affonso Cândido, de promover ações que garantam bem-estar e qualidade de vida à população
Segundo a Semes, as aulas de dança favorecem a inclusão social e trazem benefícios para a saúde física e mental, já que ajudam a desenvolver coordenação motora, reflexos, equilíbrio, interação em grupo e autoestima, além de contribuir para o alívio do estresse.
Uma das modalidades ofertadas é o Fit Dance, que mistura diferentes estilos como zumba, salsa, merengue, reggaeton e ritmos brasileiros. A proposta é envolver o público de forma dinâmica, alegre e divertida
Para quem busca um exercício físico diferente, animado e socializador, as aulas de dança oferecidas pela Prefeitura de Ji-Paraná são uma ótima oportunidade.
