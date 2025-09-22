Semeia comemora Dia da Árvore com crianças e pais no Viveiro Municipal

Publicada em 22/09/2025 às 08h33
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), realizou no domingo, dia 21 de setembro, uma ação especial em comemoração ao Dia da Árvore. O evento aconteceu no Viveiro Municipal e contou com a participação de dezenas de crianças e pais do Clube de Aventureiros Arca de Noé.
O objetivo principal da atividade foi conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e apresentar a diversidade de mudas produzidas no local.
O Clube de Aventureiros é um projeto da Igreja Adventista voltado para crianças de 6 a 9 anos. A iniciativa promove atividades físicas, mentais e espirituais, fortalecendo a integração entre família, escola e igreja. Durante a visita, as crianças puderam conhecer de perto o processo de produção das mudas e aprender sobre o preparo das plantas.
O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz, conduziu uma aula de campo, apresentando diferentes espécies cultivadas no viveiro, como plantas ornamentais, nativas, madeiras de lei e frutíferas. Ele destacou a importância da conscientização desde a infância: “É fundamental mostrar às nossas crianças, jovens e adolescentes que temos o dever de cuidar do meio ambiente. Nosso principal objetivo é incentivar o cuidado e a preservação da natureza”, afirmou.
O Viveiro Municipal está de portas abertas à comunidade e, nos últimos meses, recebeu melhorias em toda a sua estrutura. Atualmente, o espaço disponibiliza mudas de várias espécies, entre ornamentais, nativas e frutíferas.
