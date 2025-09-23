Semed incentiva inscrições para bolsas de Residência Pedagógica voltadas a egressos de Pedagogia

Publicada em 23/09/2025 às 16h23
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) está apoiando e incentivando a participação dos egressos do curso de Pedagogia no processo seletivo para bolsas de Residência Pedagógica. O objetivo é promover a formação prática de novos educadores e reforçar a qualidade da educação nas escolas da rede municipal.
A seleção é feita por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar (PPGEEProf), da Universidade Federal de Rondônia (Unir), que lançou o Edital nº 13/2025 abrindo as inscrições para o processo seletivo de 30 bolsas de Residência Pedagógica Supervisionada em Docência na Educação Básica.
Esta ação faz parte do Programa de Extensão “Melhoria da Qualidade da Educação Básica a partir da Formação Continuada” e conta com a colaboração da Semed e da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), por meio do Convênio nº 005/PGM/2024.
As bolsas são destinadas a egressos do curso de Pedagogia da Unir e têm como foco a atuação direta nas escolas da rede municipal de Porto Velho. Cada bolsista receberá R$ 1.600 mensais — sendo R$ 1.420 de bolsa e R$ 180,00 de auxílio-transporte — com carga horária semanal de 20 horas e duração inicial de três meses.
Durante a Residência Pedagógica, os bolsistas desenvolverão atividades de ensino nas áreas de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Atendimento Educacional Especializado (AEE), sob supervisão de professores da Unir e da Semed.
Além disso, os selecionados cursarão a disciplina “Planejamento de Ensino na Educação Básica e Educação Superior”, ofertada pelo PPGEEProf. As inscrições ficam abertas até dia 26 de setembro de 2025 e devem ser realizadas através de formulário on-line e envio de documentação para o e-mail [email protected]. A seleção será composta por duas etapas: análise documental e entrevista via Google Meet.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da rede pública. “Esse programa representa uma grande oportunidade para os recém-formados colocarem em prática o conhecimento adquirido durante a graduação, e assim se tornarem profissionais qualificados e comprometidos. A parceria com a Unir fortalece ainda mais a formação de excelência e a valorização da carreira docente. E podendo desenvolver suas atividades em nossa rede, quem ganha são nossos alunos”, afirmou.
O resultado final será divulgado no dia 7 de outubro, e o início das atividades está previsto para 8 de outubro nas escolas da rede municipal de Porto Velho. Edital completo e cronograma disponível no site: https://mepe.unir.br/pagina/exibir/26703.
