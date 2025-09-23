Semasf realiza entrega de certificados das Oficinas de Pintura em Tela e em Tecido

Publicada em 23/09/2025 às 16h42
Na manhã desta terça-feira, 23, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), promoveu a entrega dos certificados de conclusão das Oficinas de Pintura em Tela e em Tecido. O projeto, iniciado em abril, foi desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) São Francisco e Roda Moinho, além do Centro de Convivência Viver Bem (CCVB), com foco no fortalecimento de vínculos e na promoção da cidadania.
A solenidade contou com a presença da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Lemos (Republicanos), da secretária de Assistência Social e Família, Sirlene Muniz, da coordenadora do CCVB, Paula Gerlinski, e da professora Eliana Mendes Tenório.
Segundo a secretária da Semasf, Sirlene Muniz, os cursos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos participantes, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, possibilitando renda extra e estimulando o aprendizado de uma profissão. “É uma experiência muito importante para o crescimento profissional, que transforma a vida da maioria das pessoas, ajudando inclusive na renda mensal”, destacou.
A professora Eliana Mendes Tenório avaliou a iniciativa de forma positiva e enriquecedora. “Foram cinco meses de curso e me sinto grata por compartilhar conhecimento com os idosos. Ao longo desse período, vivi experiências marcantes, amizades, curas emocionais e muitos momentos alegres. No fim, formamos uma verdadeira família, e os alunos alcançaram seus objetivos graças à dedicação pessoal de cada um”, afirmou.
Após a entrega dos certificados, foi servido um café da manhã de confraternização. Para finalizar, os alunos participaram de sorteios de brindes e lembranças, encerrando o evento em clima de alegria e descontração.
Fotos: Elaine Antunes
