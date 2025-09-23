Ji-Paraná

Semasf realiza entrega de certificados das Oficinas de Pintura em Tela e em Tecido

O projeto, iniciado em abril, foi desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) São Francisco e Roda Moinho, além do Centro de Convivência Viver Bem (CCVB), com foco no fortalecimento de vínculos e na promoção da cidadania.